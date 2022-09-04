https://sputniknews.com.tr/20220904/bakanliktan-zihinsel-engelli-genc-kizin-siddet-gordugu-iddiasina-dair-aciklama-kameralar-incelendi-1060800883.html

Bakanlık'tan zihinsel engelli genç kızın şiddet gördüğü iddiasına dair açıklama: Kameralar incelendi

Bakanlık'tan zihinsel engelli genç kızın şiddet gördüğü iddiasına dair açıklama: Kameralar incelendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zihinsel engelli genç kızın şiddet gördüğü iddialarına ilişkin "Olayla ilgili olarak kamera kayıtlarında herhangi bir darp... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T23:57+0300

2022-09-04T23:57+0300

2022-09-04T23:58+0300

zihinsel engelli

türkiye

adıyaman

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Adıyaman'da zihinsel engelli genç bir kızın şiddet gördüğü iddia edilen özel bakım merkezinin kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine hazırlanan raporda, "Yapılan araştırmada herhangi bir darp cebir olayının meydana gelmediği, bakım merkezi çalışanlarının hastaları odalara götürüp odalardan çıkardığı, herhangi bir kasten yaralama olayı meydana gelmediği tespit edilmiştir" ifadelerinin yer aldığı bildirildi.Bakanlığa ait sosyal medya hesabından, Adıyaman'da faaliyet gösteren özel bir bakımevinde zihinsel engelli genç bir kızın şiddet gördüğüne dair çıkan haberlere ilişkin basın açıklaması yapıldı.Açıklamada, velayeti annesinde olan ve yüzde 70 ağır engelli raporu bulunan M.K'nin, 2021 yılının 11. ayına kadar Bakanlığın evde bakım hizmetinden faydalandığı ifade edildi.Bu tarihte vasi anne A.K'nin, kızının engel durumunun ağırlaştığını belirterek engel durumuna uygun bir özel bakım merkezine yerleştirilmesini talep ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Bu kapsamda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde Genel Adli Muayene raporunun hazırlanarak ilgili kişilerin ifadesinin alındığı ve özel bakım merkezinin kamera kayıtlarının incelendiği ifade edilen açıklamada, "Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda yazılan raporda 'Olay ile ilgili olarak kamera kayıtlarında sondajlama usulüyle yapılan araştırmada herhangi bir darp cebir olayının meydana gelmediği, bakım merkezi çalışanlarının hastaları odalara götürüp odalardan çıkardığı, herhangi bir kasten yaralama olayı meydana gelmediği tespit edilmiştir' ifadeleri yer almaktadır" bilgisi verildi.Konuyla ilgili Bakanlık tarafından başlatılan idari inceleme sürecinin sürdüğü, adli sürecin ise takip edildiği bildirildi.

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zihinsel engelli, adıyaman, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı