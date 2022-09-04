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Bakan Soylu: Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı
Bakan Soylu: Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T23:08+0300
2022-09-04T23:20+0300
politika
süleyman soylu
kemal kılıçdaroğlu
twitter
yunanistan
terörist
eylem
bomba
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İçişleri Bakanlığı "Yunanistan Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve PKK/KCK’nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul’da yakalandı" açıklamasında bulundu.Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben Twitter hesabından bir açıklama yaptı.,Bakan Soylu paylaşımında "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK’nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK’nın değil Yunanistan’ın da ilgiye ihtiyacı var" ifadelerine yer verdi.
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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, twitter , yunanistan, terörist, eylem, bomba
süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, twitter , yunanistan, terörist, eylem, bomba

Bakan Soylu: Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı

23:08 04.09.2022 (güncellendi: 23:20 04.09.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yakalandığı bilgisini verdi.
İçişleri Bakanlığı "Yunanistan Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve PKK/KCK’nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul’da yakalandı" açıklamasında bulundu.
Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben Twitter hesabından bir açıklama yaptı.,
Bakan Soylu paylaşımında "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK’nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK’nın değil Yunanistan’ın da ilgiye ihtiyacı var" ifadelerine yer verdi.
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