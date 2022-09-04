https://sputniknews.com.tr/20220904/bakan-soyludan-kilicdarogluna-savundugun-hdpkknin-degil-yunanistanin-da-ilgiye-ihtiyaci-var-1060800098.html

Bakan Soylu: Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı

Bakan Soylu: Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T23:08+0300

2022-09-04T23:08+0300

2022-09-04T23:20+0300

politika

süleyman soylu

kemal kılıçdaroğlu

twitter

yunanistan

terörist

eylem

bomba

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İçişleri Bakanlığı "Yunanistan Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve PKK/KCK’nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul’da yakalandı" açıklamasında bulundu.Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben Twitter hesabından bir açıklama yaptı.,Bakan Soylu paylaşımında "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK’nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK’nın değil Yunanistan’ın da ilgiye ihtiyacı var" ifadelerine yer verdi.

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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, twitter , yunanistan, terörist, eylem, bomba