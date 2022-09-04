https://sputniknews.com.tr/20220904/bakan-nebati-orta-vadeli-programi-degerlendirdi-ekonominin-yuzde-53-buyumesi-ongoruluyor-1060796455.html
Bakan Nebati Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi: Ekonominin yüzde 5.3 büyümesini öngörüyoruz
Bakan Nebati Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi: Ekonominin yüzde 5.3 büyümesini öngörüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete’de yayımlanan 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a ilişkin, “Ekonomimizin ortalama yüzde 5,3... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T18:54+0300
2022-09-04T18:54+0300
2022-09-04T18:54+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati
büyüme
büyüme oranı
ekonomik büyüme
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanan 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a ilişkin değerlendirme yaptı. Bakan Nebati, hükümet olarak görev geldikleri ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlayarak uyguladıklarını söylediği orta ve uzun vadeli planlarla ekonomiyi büyüttüklerini ve güçlendirdiklerini belirterek, “Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır” ifadelerini kullandı.Bakan Nebati, şöyle devam etti:2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden taviz vermediklerini savunan Nebati, “Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Programın hazırlanmasına katkı sağlayan, özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, büyüme, büyüme oranı, ekonomik büyüme
hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, büyüme, büyüme oranı, ekonomik büyüme
Bakan Nebati Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi: Ekonominin yüzde 5.3 büyümesini öngörüyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete’de yayımlanan 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a ilişkin, “Ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanan 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a ilişkin değerlendirme yaptı.
Bakan Nebati, hükümet olarak görev geldikleri ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlayarak uyguladıklarını söylediği orta ve uzun vadeli planlarla ekonomiyi büyüttüklerini ve güçlendirdiklerini belirterek, “Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır” ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati, şöyle devam etti:
“Program süresince uygulayacağımız politikalar da bu kapsamda, yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz. Ayrıca program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz.”
2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden taviz vermediklerini savunan Nebati, “Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Programın hazırlanmasına katkı sağlayan, özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.