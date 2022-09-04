https://sputniknews.com.tr/20220904/bakan-nebati-orta-vadeli-programi-degerlendirdi-ekonominin-yuzde-53-buyumesi-ongoruluyor-1060796455.html

Bakan Nebati Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi: Ekonominin yüzde 5.3 büyümesini öngörüyoruz

Bakan Nebati Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi: Ekonominin yüzde 5.3 büyümesini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete’de yayımlanan 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a ilişkin, “Ekonomimizin ortalama yüzde 5,3... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T18:54+0300

2022-09-04T18:54+0300

2022-09-04T18:54+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

nureddin nebati

büyüme

büyüme oranı

ekonomik büyüme

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanan 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a ilişkin değerlendirme yaptı. Bakan Nebati, hükümet olarak görev geldikleri ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlayarak uyguladıklarını söylediği orta ve uzun vadeli planlarla ekonomiyi büyüttüklerini ve güçlendirdiklerini belirterek, “Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır” ifadelerini kullandı.Bakan Nebati, şöyle devam etti:2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden taviz vermediklerini savunan Nebati, “Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Programın hazırlanmasına katkı sağlayan, özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, büyüme, büyüme oranı, ekonomik büyüme