https://sputniknews.com.tr/20220904/atiye-dizisine-kopyalama-davasi-1060780028.html

Atiye dizisine 'kopyalama' davası

Atiye dizisine 'kopyalama' davası

Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı 'Atiye' adlı dizinin yapımcısı, senaryonun Ece Özbaş'ın kitabından kopyalandığı iddiasıyla mahkemelik... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T09:16+0300

2022-09-04T09:16+0300

2022-09-04T09:20+0300

atiye

yaşam

dizi

kopya

dava

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Atiye dizisinin senaryosunun yazar Ece Özbaş tarafından 2017 yılında yazılan 'Sihrin Kovulmuş Melekleri' adlı kitaptan çalıntı olduğu iddia edildi."Kitabı defalarca okuduk, dizinin her bölümünü defalarca izledik ve notlar çıkardık. Yaklaşık yirmi keskin benzeşme ile esinlenmenin ötesinde bir intihal yakaladık" diyen Özbaş'ın avukatı Tolga Hasan Özalp, müvekkilinin hukuk mücadelesini şöyle anlattı: Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Özalp, sürecin sonunda İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi'nde dava açmak zorunda kaldıklarını belirtti.Yazar Ece Özbaş ise "Düşünün çocuğunuz var, annesi olduğunu biliyorsunuz, fakat o çocuk sizi bilmiyor. Haykırıyorsunuz, kimse dinlemiyor, o benim diyorsunuz umursayan yok. Gerçekten çok acı bir durum" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20210504/atiye-dizisinin-intihal-davasinda-yeni-gelisme-1044422098.html

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atiye, dizi, kopya, dava