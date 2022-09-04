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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220904/alman-hukumetinden-enflasyona-karsi-ucuncu-yardim-paketi--1060791671.html
Alman hükümetinden enflasyona karşı üçüncü yardım paketi
Alman hükümetinden enflasyona karşı üçüncü yardım paketi
Alman hükümeti, Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası hane halkını ve şirketleri yükselen enflasyonun etkisinden korumak için 65... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T15:20+0300
2022-09-04T15:20+0300
almanya
enflasyon
avrupa'da enerji krizi
olaf scholz
rusya
ukrayna
enerji
euro
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken ve Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Omid Nouripour ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında hükümetin enerji krizine ve fiyat artışlarına karşı alacağı önlemleri açıkladı. Alman halkının yüksek enerji fiyatlarından, artan yaşam maliyetlerden ve geleceklerinden endişe duyduğunun bilincinde olduğunu ifade eden Scholz, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu gerçeğin ifadesi edilmesi lazım” dedi. Scholz, “Rus savaşının sonuçlarını hepimiz hissediyoruz. Tüm Avrupa ve tüm dünya sonuçları hissedecek” ifadesini kullandı. Operasyonunun enerji tedarikinde de etkisi olduğuna işaret eden Scholz, “Rusya gaz sözleşmelerini ihlal ediyor ve uzun süredir tedarik sözleşmelerini yerine getirmiyor. Soğuk Savaş döneminde geçerli olan şey artık geçerli değil. Putin'in Rusya’sı artık güvenilir bir enerji tedarikçisi değil. Bu yeni realitenin bir parçasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Scholz, Alman hükümetinin bu duruma önceden hazırlandığını belirterek, bu dönemi atlatmak için gaz depolarını doldurmaya devam ettiklerini ve kömür santrallerini çalıştırdıklarını ve LNG terminalleri kurmayı hızlandırdıklarını söyledi. “Kimseyi yalnız bırakmayacağız” sözünü yineleyen Scholz, yapıcı görüşmelerle hükümetteki partilerin alınacak önemler konusunda anlaştığını kaydetti. Halkın üzerindeki mali yükün azaltılması için üçüncü paketi hazırladıklarını ve kapsamının 65 milyar euro olduğunu bildiren Scholz, bu rakamın daha önce açıklanan iki paketin toplamından fazla olduğunu aktardı. Üçüncü pakette artan enerji faturalarının karşılanmasına yardımcı olmak için emeklilere tek seferlik 300 euro'luk, öğrenciler ve kursiyerler için de 200 euro bir ödeme bulunuyor. Söz konusu pakette, ülke çapında haziran-eylül döneminde uygulanan 9 euro'luk aylık biletin halefi olacak yeni bir toplu taşıma bileti getirilmesi öngörülüyor. Pakette, çocuk yardımının birinci ve ikinci çocuk için ayda 18 euro artırılması, temel tüketim için elektrik fiyatlarının düşürülmesi ve şirketlere yönelik mevcut destek programlarının 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılması planlanıyor. Alman hükümetinin son yardım paketinin, Rus enerji şirketi Gazprom’un Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamasından iki gün sonra gelmesi de dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20220904/the-times-ingiltere-polisi-enerji-protestolarina-hazirlaniyor---1060789573.html
https://sputniknews.com.tr/20220904/bloomberg-putin-kuzey-akim-ile-ilgili-karariyla-batida-panik-yaratti-1060777454.html
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almanya, enflasyon, olaf scholz, rusya, ukrayna, enerji, euro
almanya, enflasyon, olaf scholz, rusya, ukrayna, enerji, euro

Alman hükümetinden enflasyona karşı üçüncü yardım paketi

15:20 04.09.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZAlmanya- Enflasyon
Almanya- Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
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Alman hükümeti, Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası hane halkını ve şirketleri yükselen enflasyonun etkisinden korumak için 65 milyar euro'luk üçüncü yardım paketini hazırladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken ve Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Omid Nouripour ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında hükümetin enerji krizine ve fiyat artışlarına karşı alacağı önlemleri açıkladı.
Alman halkının yüksek enerji fiyatlarından, artan yaşam maliyetlerden ve geleceklerinden endişe duyduğunun bilincinde olduğunu ifade eden Scholz, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu gerçeğin ifadesi edilmesi lazım” dedi.
Scholz, “Rus savaşının sonuçlarını hepimiz hissediyoruz. Tüm Avrupa ve tüm dünya sonuçları hissedecek” ifadesini kullandı. Operasyonunun enerji tedarikinde de etkisi olduğuna işaret eden Scholz, “Rusya gaz sözleşmelerini ihlal ediyor ve uzun süredir tedarik sözleşmelerini yerine getirmiyor. Soğuk Savaş döneminde geçerli olan şey artık geçerli değil. Putin'in Rusya’sı artık güvenilir bir enerji tedarikçisi değil. Bu yeni realitenin bir parçasıdır” değerlendirmesinde bulundu.
Scholz, Alman hükümetinin bu duruma önceden hazırlandığını belirterek, bu dönemi atlatmak için gaz depolarını doldurmaya devam ettiklerini ve kömür santrallerini çalıştırdıklarını ve LNG terminalleri kurmayı hızlandırdıklarını söyledi. “Kimseyi yalnız bırakmayacağız” sözünü yineleyen Scholz, yapıcı görüşmelerle hükümetteki partilerin alınacak önemler konusunda anlaştığını kaydetti.
Halkın üzerindeki mali yükün azaltılması için üçüncü paketi hazırladıklarını ve kapsamının 65 milyar euro olduğunu bildiren Scholz, bu rakamın daha önce açıklanan iki paketin toplamından fazla olduğunu aktardı.
İngiltere- Enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
The Times: İngiltere polisi enerji protestolarına hazırlanıyor
13:37
Üçüncü pakette artan enerji faturalarının karşılanmasına yardımcı olmak için emeklilere tek seferlik 300 euro'luk, öğrenciler ve kursiyerler için de 200 euro bir ödeme bulunuyor. Söz konusu pakette, ülke çapında haziran-eylül döneminde uygulanan 9 euro'luk aylık biletin halefi olacak yeni bir toplu taşıma bileti getirilmesi öngörülüyor.
Pakette, çocuk yardımının birinci ve ikinci çocuk için ayda 18 euro artırılması, temel tüketim için elektrik fiyatlarının düşürülmesi ve şirketlere yönelik mevcut destek programlarının 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılması planlanıyor.
Alman hükümetinin son yardım paketinin, Rus enerji şirketi Gazprom’un Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamasından iki gün sonra gelmesi de dikkati çekti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
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