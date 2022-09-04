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Ali Koç: Ronaldo'nun Türkiye'ye son dakikada geleceğine inanmak gerçeklikten çok uzak
Ali Koç: Ronaldo'nun Türkiye'ye son dakikada geleceğine inanmak gerçeklikten çok uzak
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 yendiği maçın ardından Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, "Hiç mi hesap kitap yapan yok, futbol dünyasından bu kadar mı... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
ronaldo
cristiano ronaldo
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.Ali Koç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Beşiktaş'ın forveti Weghorst hakkında konuşan Koç; "Weghorst bize önerilmişti. Hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez bize önerildi. Geçen hafta anlaştık. Valencia 48 saat süre verdi. 48 saat dolunca hocamızı ikna edemedik. Salı günü dedik ki, devam etmeyeceğiz" dedi.
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fenerbahçe, ronaldo, cristiano ronaldo, ali koç

Ali Koç: Ronaldo'nun Türkiye'ye son dakikada geleceğine inanmak gerçeklikten çok uzak

00:50 04.09.2022 (güncellendi: 00:52 04.09.2022)
© AAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AA
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Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 yendiği maçın ardından Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, "Hiç mi hesap kitap yapan yok, futbol dünyasından bu kadar mı bihaber insanlar var. Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye son dakikada geleceğine inanmak gerçeklikten çok uzak" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.
Ali Koç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Avrupa'da oynuyoruz, burada çalınan faullerin yarısı orada çalınmıyor. Oyun sürekli duruyor. Crespo'yu resmen ezdiler bugün, bir tanesi kart görmedi. Hakemlerin oyun akışını biraz daha hızlandırmaları lazım.
TFF ve Galatasaray'a yapılan saldırıları meczup kişiler tarafından yapılan, tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. Bir an önce açığa çıkmalı. Devletimiz çok kısa sürede suçluları buldu. Ancak bize yapılan saldırı hala faili meçhul. Türkiye'ye yakışmıyor.
Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar; 'Fırsat transferi buymuş.' Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik.
Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim arzumuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir.
Batshuayi, hocamızın verdiği üç profilden biriydi. Üç ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... Fenerbahçe taraftarı uyanın artık.
Hiç mi hesap kitap yapan yok, futbol dünyasından bu kadar mı bihaber insanlar var. Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye son dakikada geleceğine inanmak gerçeklikten çok uzak. Bu algıları yapmak ve sonra Fenerbahçe yönetimi yapamadı dedirtmek için oluyor bunlar.
Trabzonspor maçında iki penaltının verilmediği söyleniyor, izlemedim. İlk dört haftada hakem kararları sıkıntılı. Daha fazla girmek istemiyorum. Adil yönetim ve standart olsun. Maçın oynama süreleri uzun olsun. Her şeye düdük çalınmasın. Anadolu takımları sürekli yerde.
Beşiktaş'ın forveti Weghorst hakkında konuşan Koç; "Weghorst bize önerilmişti. Hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez bize önerildi. Geçen hafta anlaştık. Valencia 48 saat süre verdi. 48 saat dolunca hocamızı ikna edemedik. Salı günü dedik ki, devam etmeyeceğiz" dedi.
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