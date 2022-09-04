https://sputniknews.com.tr/20220904/adrasandaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1060798220.html
Adrasan'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adrasan'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya’nın Kumluca ilçesi turizm bölgesi Adrasan’da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T21:22+0300
2022-09-04T21:22+0300
2022-09-04T21:36+0300
türkiye
antalya
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060798052_0:404:1201:1079_1920x0_80_0_0_f83e52641a5e3f767ee528f8a0bad706.jpg
Yangın, saat 16.45 sıralarında Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi Sazak yolu girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören tatilciler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye yangını söndürmek için 9 helikopter, 9 uçak, 20 arazöz ve 200 personel yönlendirildi. Ekiplerin turizm bölgesinde çıkan yangını havadan karadan müdahalede bulundu.Denizden hava araçları ile alınan su yangın üzerine bırakıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangını ekiplerin karadan soğutma çalışması devam ediyor.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060798052_0:291:1201:1191_1920x0_80_0_0_00c9620a186114cc7ade4e86b31c878e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, orman yangını
Adrasan'daki orman yangını kontrol altına alındı
21:22 04.09.2022 (güncellendi: 21:36 04.09.2022) Abone ol
Antalya’nın Kumluca ilçesi turizm bölgesi Adrasan’da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.45 sıralarında Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi Sazak yolu girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören tatilciler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye yangını söndürmek için 9 helikopter, 9 uçak, 20 arazöz ve 200 personel yönlendirildi. Ekiplerin turizm bölgesinde çıkan yangını havadan karadan müdahalede bulundu.
Denizden hava araçları ile alınan su yangın üzerine bırakıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangını ekiplerin karadan soğutma çalışması devam ediyor.