https://sputniknews.com.tr/20220904/12-yil-sonra-bir-ilk-turk-savas-gemisi-israilde-1060794200.html

12 yıl sonra bir ilk: Türk savaş gemisi İsrail'de

12 yıl sonra bir ilk: Türk savaş gemisi İsrail'de

İsrail’in NATO ile işbirliğinin bir parçası olarak, 12 yıl sonra ilk kez Türk donanmasına ait bir gemi İsrail limanına yanaştı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T16:30+0300

2022-09-04T16:30+0300

2022-09-04T16:31+0300

savunma

nato

israil

abd

fırkateyn

hayfa

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Türkiye ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin ardından Türk donanmasına ait bir savaş gemisi 2010 yılından bu yana ilk kez İsrail’e yanaştı. Milliyet gazetesinin aktardığına göre NATO tatbikatı kapsamında TCG Kemal Reis (F-247) savaş gemisi, ABD destroyeri USS Forrest Sherman’ın eşliğinde İsrail’in Hayfa limanına demirledi. İsrail basınında TCG Kemal Reis, 'Türkiye donanmasının en modern gemilerinden biri' olarak nitelendirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG KEMALREİS fırkateynimiz, 3-6 Eylül 2022 tarihleri arasında Hayfa/İsrail’e liman ziyareti icra ediyor" ifadeleri kullanıldı.İsrail Savunma Bakanlığı da gemilerin gelişinin, 'İsrail’in NATO ile iş birliği ve desteğinin bir parçası' olduğunu vurguladı.TCG Kemal Reis, 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara krizinin ardından İsrail ile ilişkilerini kesmesinden bu yana İsrail’e yanaşan ilk savaş gemisi olma özelliğini taşıyor.

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