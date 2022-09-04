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Türkiye'nin en fazla yağış alan ili Rize'de su tasarrufu çağrısı
Türkiye'nin en fazla yağış alan ili Rize'de su tasarrufu çağrısı
Türkiye’nin yıllık 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan Rize’de su sıkıntısı yaşanıyor. Kentte son aylarda azalan yağışlar, su... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
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фото, rize, su, tasarruf, yağış
фото, rize, su, tasarruf, yağış

Türkiye'nin en fazla yağış alan ili Rize'de su tasarrufu çağrısı

11:29 04.09.2022 (güncellendi: 11:58 04.09.2022)
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Türkiye’nin yıllık 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan Rize’de su sıkıntısı yaşanıyor. Kentte son aylarda azalan yağışlar, su seviyesinin düşmesine ve içme suyu kaynaklarının azalmasına yol açarken, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi.
© DHA

Su tutulan göletlerin bulunmadığı kentte arıtılan dere suyu kaynakları, içme suyu şebekesine veriliyor. Kentte içme suyu sorununa çözüm için akar yüzey suların biriktirileceği gölet projesi hazırlandı.

Rize Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kentte 2 yıl önce projelendirilen Andon Vadisi üzerinde yapılacak olan ‘Su Göleti’ projesi’ ile şehrin su sıkıntısı çözülüp kesintisiz bir içme suyuna kavuşturulması hedefleniyor.

Su tutulan göletlerin bulunmadığı kentte arıtılan dere suyu kaynakları, içme suyu şebekesine veriliyor. Kentte içme suyu sorununa çözüm için akar yüzey suların biriktirileceği gölet projesi hazırlandı.Rize Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kentte 2 yıl önce projelendirilen Andon Vadisi üzerinde yapılacak olan ‘Su Göleti’ projesi’ ile şehrin su sıkıntısı çözülüp kesintisiz bir içme suyuna kavuşturulması hedefleniyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA

Su tutulan göletlerin bulunmadığı kentte arıtılan dere suyu kaynakları, içme suyu şebekesine veriliyor. Kentte içme suyu sorununa çözüm için akar yüzey suların biriktirileceği gölet projesi hazırlandı.

Rize Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kentte 2 yıl önce projelendirilen Andon Vadisi üzerinde yapılacak olan ‘Su Göleti’ projesi’ ile şehrin su sıkıntısı çözülüp kesintisiz bir içme suyuna kavuşturulması hedefleniyor.

© DHA

Rize Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada vatandaşların suyu tasarruflu kullanması istendi. Açıklamada, “İlimizde Ağustos-Eylül ve Kasım-Aralık ayları yağış açısından kurak geçmektedir. İlimiz; içme suyu tedariki açısından yağmur suyuna bağlı olarak yüzeysel suların arıtılmasıyla elde edilen suyu kullanmaktadır.

Rize Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada vatandaşların suyu tasarruflu kullanması istendi. Açıklamada, “İlimizde Ağustos-Eylül ve Kasım-Aralık ayları yağış açısından kurak geçmektedir. İlimiz; içme suyu tedariki açısından yağmur suyuna bağlı olarak yüzeysel suların arıtılmasıyla elde edilen suyu kullanmaktadır. - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA

Rize Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada vatandaşların suyu tasarruflu kullanması istendi. Açıklamada, “İlimizde Ağustos-Eylül ve Kasım-Aralık ayları yağış açısından kurak geçmektedir. İlimiz; içme suyu tedariki açısından yağmur suyuna bağlı olarak yüzeysel suların arıtılmasıyla elde edilen suyu kullanmaktadır.

© DHA

Bu nedenle uzun süredir yağışların az olması ve buna bağlı olarak yüzeysel suların azalmasından dolayı sık sık su kesintisi yaşanmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte daha az mağduriyet yaşamak adına bütün vatandaşlarımızı su konusunda tasarruflu olmaya davet ediyoruz.

Bu nedenle uzun süredir yağışların az olması ve buna bağlı olarak yüzeysel suların azalmasından dolayı sık sık su kesintisi yaşanmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte daha az mağduriyet yaşamak adına bütün vatandaşlarımızı su konusunda tasarruflu olmaya davet ediyoruz. - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA

Bu nedenle uzun süredir yağışların az olması ve buna bağlı olarak yüzeysel suların azalmasından dolayı sık sık su kesintisi yaşanmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte daha az mağduriyet yaşamak adına bütün vatandaşlarımızı su konusunda tasarruflu olmaya davet ediyoruz.

© DHA

Uzun yıllar boyunca yaşamakta olduğumuz su sıkıntısını gidermek adına iki yıl önce belediyemizin DSİ ile birlikte projelendirdiği ve ilimizin su sıkıntısını giderecek olan; Andon Vadisi üzerinde yapacağımız Su Göleti Projesi’nin ihalesi yapılmış olup kısa bir sürede inşasına başlanacaktır. İvedi bir şekilde tamamlanması planlanan bu proje ile şehrimizin su sıkıntısını çözüp, sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyuna kavuşmuş olacağız” denildi.

Uzun yıllar boyunca yaşamakta olduğumuz su sıkıntısını gidermek adına iki yıl önce belediyemizin DSİ ile birlikte projelendirdiği ve ilimizin su sıkıntısını giderecek olan; Andon Vadisi üzerinde yapacağımız Su Göleti Projesi’nin ihalesi yapılmış olup kısa bir sürede inşasına başlanacaktır. İvedi bir şekilde tamamlanması planlanan bu proje ile şehrimizin su sıkıntısını çözüp, sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyuna kavuşmuş olacağız” denildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA

Uzun yıllar boyunca yaşamakta olduğumuz su sıkıntısını gidermek adına iki yıl önce belediyemizin DSİ ile birlikte projelendirdiği ve ilimizin su sıkıntısını giderecek olan; Andon Vadisi üzerinde yapacağımız Su Göleti Projesi’nin ihalesi yapılmış olup kısa bir sürede inşasına başlanacaktır. İvedi bir şekilde tamamlanması planlanan bu proje ile şehrimizin su sıkıntısını çözüp, sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyuna kavuşmuş olacağız” denildi.

© DHA

Rize’nin her mevsim yağış alan bir bölge olduğunu söyleyen Kenan Aloğlu, “Rize’de bu şekilde kuraklık olduğuna göre diğer şehirleri düşünemiyorum. Küresel ısınma diyorlar gerçekten bu sene bunun anlamını çok iyi anladık. Sularımızı onun için çok verimli kullanmamız gerekiyor. Bizim burada su sıkıntısı hiç olmuyordu ama şimdi bunu hissetmeye başladık. Akan sularımızı değerlendirmemiz lazım, israf yapmamalıyız” dedi.

Rize’nin her mevsim yağış alan bir bölge olduğunu söyleyen Kenan Aloğlu, “Rize’de bu şekilde kuraklık olduğuna göre diğer şehirleri düşünemiyorum. Küresel ısınma diyorlar gerçekten bu sene bunun anlamını çok iyi anladık. Sularımızı onun için çok verimli kullanmamız gerekiyor. Bizim burada su sıkıntısı hiç olmuyordu ama şimdi bunu hissetmeye başladık. Akan sularımızı değerlendirmemiz lazım, israf yapmamalıyız” dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA

Rize’nin her mevsim yağış alan bir bölge olduğunu söyleyen Kenan Aloğlu, “Rize’de bu şekilde kuraklık olduğuna göre diğer şehirleri düşünemiyorum. Küresel ısınma diyorlar gerçekten bu sene bunun anlamını çok iyi anladık. Sularımızı onun için çok verimli kullanmamız gerekiyor. Bizim burada su sıkıntısı hiç olmuyordu ama şimdi bunu hissetmeye başladık. Akan sularımızı değerlendirmemiz lazım, israf yapmamalıyız” dedi.

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