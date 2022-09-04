Türkiye'nin en fazla yağış alan ili Rize'de su tasarrufu çağrısı

Su tutulan göletlerin bulunmadığı kentte arıtılan dere suyu kaynakları, içme suyu şebekesine veriliyor. Kentte içme suyu sorununa çözüm için akar yüzey suların biriktirileceği gölet projesi hazırlandı.
Rize Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kentte 2 yıl önce projelendirilen Andon Vadisi üzerinde yapılacak olan ‘Su Göleti’ projesi’ ile şehrin su sıkıntısı çözülüp kesintisiz bir içme suyuna kavuşturulması hedefleniyor.
Su tutulan göletlerin bulunmadığı kentte arıtılan dere suyu kaynakları, içme suyu şebekesine veriliyor. Kentte içme suyu sorununa çözüm için akar yüzey suların biriktirileceği gölet projesi hazırlandı.
Rize Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kentte 2 yıl önce projelendirilen Andon Vadisi üzerinde yapılacak olan ‘Su Göleti’ projesi’ ile şehrin su sıkıntısı çözülüp kesintisiz bir içme suyuna kavuşturulması hedefleniyor.
Rize Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada vatandaşların suyu tasarruflu kullanması istendi. Açıklamada, “İlimizde Ağustos-Eylül ve Kasım-Aralık ayları yağış açısından kurak geçmektedir. İlimiz; içme suyu tedariki açısından yağmur suyuna bağlı olarak yüzeysel suların arıtılmasıyla elde edilen suyu kullanmaktadır.
Rize Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada vatandaşların suyu tasarruflu kullanması istendi. Açıklamada, “İlimizde Ağustos-Eylül ve Kasım-Aralık ayları yağış açısından kurak geçmektedir. İlimiz; içme suyu tedariki açısından yağmur suyuna bağlı olarak yüzeysel suların arıtılmasıyla elde edilen suyu kullanmaktadır.
Bu nedenle uzun süredir yağışların az olması ve buna bağlı olarak yüzeysel suların azalmasından dolayı sık sık su kesintisi yaşanmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte daha az mağduriyet yaşamak adına bütün vatandaşlarımızı su konusunda tasarruflu olmaya davet ediyoruz.
Bu nedenle uzun süredir yağışların az olması ve buna bağlı olarak yüzeysel suların azalmasından dolayı sık sık su kesintisi yaşanmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte daha az mağduriyet yaşamak adına bütün vatandaşlarımızı su konusunda tasarruflu olmaya davet ediyoruz.
Uzun yıllar boyunca yaşamakta olduğumuz su sıkıntısını gidermek adına iki yıl önce belediyemizin DSİ ile birlikte projelendirdiği ve ilimizin su sıkıntısını giderecek olan; Andon Vadisi üzerinde yapacağımız Su Göleti Projesi’nin ihalesi yapılmış olup kısa bir sürede inşasına başlanacaktır. İvedi bir şekilde tamamlanması planlanan bu proje ile şehrimizin su sıkıntısını çözüp, sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyuna kavuşmuş olacağız” denildi.
Uzun yıllar boyunca yaşamakta olduğumuz su sıkıntısını gidermek adına iki yıl önce belediyemizin DSİ ile birlikte projelendirdiği ve ilimizin su sıkıntısını giderecek olan; Andon Vadisi üzerinde yapacağımız Su Göleti Projesi’nin ihalesi yapılmış olup kısa bir sürede inşasına başlanacaktır. İvedi bir şekilde tamamlanması planlanan bu proje ile şehrimizin su sıkıntısını çözüp, sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyuna kavuşmuş olacağız” denildi.
Rize’nin her mevsim yağış alan bir bölge olduğunu söyleyen Kenan Aloğlu, “Rize’de bu şekilde kuraklık olduğuna göre diğer şehirleri düşünemiyorum. Küresel ısınma diyorlar gerçekten bu sene bunun anlamını çok iyi anladık. Sularımızı onun için çok verimli kullanmamız gerekiyor. Bizim burada su sıkıntısı hiç olmuyordu ama şimdi bunu hissetmeye başladık. Akan sularımızı değerlendirmemiz lazım, israf yapmamalıyız” dedi.
Rize’nin her mevsim yağış alan bir bölge olduğunu söyleyen Kenan Aloğlu, “Rize’de bu şekilde kuraklık olduğuna göre diğer şehirleri düşünemiyorum. Küresel ısınma diyorlar gerçekten bu sene bunun anlamını çok iyi anladık. Sularımızı onun için çok verimli kullanmamız gerekiyor. Bizim burada su sıkıntısı hiç olmuyordu ama şimdi bunu hissetmeye başladık. Akan sularımızı değerlendirmemiz lazım, israf yapmamalıyız” dedi.