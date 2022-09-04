Türkiye'nin en fazla yağış alan ili Rize'de su tasarrufu çağrısı

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Rize’nin her mevsim yağış alan bir bölge olduğunu söyleyen Kenan Aloğlu, “Rize’de bu şekilde kuraklık olduğuna göre diğer şehirleri düşünemiyorum. Küresel ısınma diyorlar gerçekten bu sene bunun anlamını çok iyi anladık. Sularımızı onun için çok verimli kullanmamız gerekiyor. Bizim burada su sıkıntısı hiç olmuyordu ama şimdi bunu hissetmeye başladık. Akan sularımızı değerlendirmemiz lazım, israf yapmamalıyız” dedi.