https://sputniknews.com.tr/20220903/zaporojye-ngsnde-calisan-iki-guc-unitesinin-kapasitesi-yari-yariya-dusuruldu-1060768442.html

Zaporojye NGS’nde çalışan iki güç ünitesinin kapasitesi yarı yarıya düşürüldü

Zaporojye NGS’nde çalışan iki güç ünitesinin kapasitesi yarı yarıya düşürüldü

Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde çalışan iki güç ünitesinin kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü bildirildi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T20:07+0300

2022-09-03T20:07+0300

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ukrayna krizi

zaporojye

rusya

nükleer

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Zaporojye bölgesinin Rusya tarafından kontrol edilen kısmında oluşturulan askeri-sivil idarenin üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde santralin iki güç ünitesinin kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğünü, cereyanın sadece kurtarılmış bölgelere verildiğini belirtti.Rogov, “Beşinci ve altıncı güç ünitelerinin kapasitesi neredeyse yarı yarıya düşürüldü ve şu anda toplam yaklaşık 1.000 megavata ulaştı. Bu, iki ünitenin tasarım kapasitesinin yüzde 50'si sınırlarında. Cereyan sadece Zaporojye ve Herson bölgelerinin kurtarılmış topraklarına geliyor” diye konuştu.Rogov ayrıca santraldeki radyasyon ortamının normlara uygun olduğunu sözlerine ekledi.Daha önce Ukrayna ordusunun dün gece Zaporojye NGS’ni yeniden bombalamaya başladıkları, santralin ikinci ve üçüncü güç üniteleri arasındaki bölgenin isabet aldığı, Dinyeper yüksek voltaj hattının kesildiği ve santralin kendi ihtiyaçlarını karşılama modunda çalıştırıldığı, Ukrayna topraklarına cereyanın kesildiği bildirilmişti.

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