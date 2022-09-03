https://sputniknews.com.tr/20220903/zaporojye-ngsnde-calisan-iki-guc-unitesinin-kapasitesi-yari-yariya-dusuruldu-1060768442.html
Zaporojye NGS’nde çalışan iki güç ünitesinin kapasitesi yarı yarıya düşürüldü
Zaporojye NGS’nde çalışan iki güç ünitesinin kapasitesi yarı yarıya düşürüldü
Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde çalışan iki güç ünitesinin kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü bildirildi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T20:07+0300
2022-09-03T20:07+0300
2022-09-03T20:08+0300
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Zaporojye bölgesinin Rusya tarafından kontrol edilen kısmında oluşturulan askeri-sivil idarenin üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde santralin iki güç ünitesinin kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğünü, cereyanın sadece kurtarılmış bölgelere verildiğini belirtti.Rogov, “Beşinci ve altıncı güç ünitelerinin kapasitesi neredeyse yarı yarıya düşürüldü ve şu anda toplam yaklaşık 1.000 megavata ulaştı. Bu, iki ünitenin tasarım kapasitesinin yüzde 50'si sınırlarında. Cereyan sadece Zaporojye ve Herson bölgelerinin kurtarılmış topraklarına geliyor” diye konuştu.Rogov ayrıca santraldeki radyasyon ortamının normlara uygun olduğunu sözlerine ekledi.Daha önce Ukrayna ordusunun dün gece Zaporojye NGS’ni yeniden bombalamaya başladıkları, santralin ikinci ve üçüncü güç üniteleri arasındaki bölgenin isabet aldığı, Dinyeper yüksek voltaj hattının kesildiği ve santralin kendi ihtiyaçlarını karşılama modunda çalıştırıldığı, Ukrayna topraklarına cereyanın kesildiği bildirilmişti.
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zaporojye, rusya, nükleer
zaporojye, rusya, nükleer
Zaporojye NGS’nde çalışan iki güç ünitesinin kapasitesi yarı yarıya düşürüldü
20:07 03.09.2022 (güncellendi: 20:08 03.09.2022) Abone ol
Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde çalışan iki güç ünitesinin kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü bildirildi.
Zaporojye bölgesinin Rusya tarafından kontrol edilen kısmında oluşturulan askeri-sivil idarenin üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde santralin iki güç ünitesinin kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğünü, cereyanın sadece kurtarılmış bölgelere verildiğini belirtti.
Rogov, “Beşinci ve altıncı güç ünitelerinin kapasitesi neredeyse yarı yarıya düşürüldü ve şu anda toplam yaklaşık 1.000 megavata ulaştı. Bu, iki ünitenin tasarım kapasitesinin yüzde 50'si sınırlarında. Cereyan sadece Zaporojye ve Herson bölgelerinin kurtarılmış topraklarına geliyor” diye konuştu.
Rogov ayrıca santraldeki radyasyon ortamının normlara uygun olduğunu sözlerine ekledi.
Daha önce Ukrayna ordusunun dün gece Zaporojye NGS’ni yeniden bombalamaya başladıkları, santralin ikinci ve üçüncü güç üniteleri arasındaki bölgenin isabet aldığı, Dinyeper yüksek voltaj hattının kesildiği ve santralin kendi ihtiyaçlarını karşılama modunda çalıştırıldığı, Ukrayna topraklarına cereyanın kesildiği bildirilmişti.