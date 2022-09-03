https://sputniknews.com.tr/20220903/zaporojya-bolgesi-secim-komisyonu-referandum-icin-gerekli-ekipmani-aldi-1060758514.html

Zaporojya Bölgesi Seçim Komisyonu, referandum için gerekli ekipmanı aldı

Zaporojya Bölgesi Seçim Komisyonu, referandum için gerekli ekipmanı aldı

Zaporojya Bölgesi Seçim Komisyonunun, bölgenin Rusya’yla birleşme referandumu için gerekli ekipmanı aldığı belirtildi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T12:32+0300

2022-09-03T12:32+0300

2022-09-03T12:32+0300

ukrayna krizi

zaporojye

oy

seçim

sandık

referandum

galina katyuşenko

rusya

ukrayna

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Zaporojya Seçim Komisyonu Başkanı Galina Katyuşenko gazetecilere demecinde, Zaporojya bölgesinin seçim komisyonunun kapalı kabinler, oy sandıkları ve referandumda oy kullanmak için gerekli diğer ekipmanları aldığını söyledi.Bölgenin seçim komisyonunun ağustos ayında referandum hazırlıklarına başladığını belirten Katyuşenko, “Zaporojya bölgesinin seçim komisyonu, oy kullanma işlemleri için özel bir masa ile donatılmış gizli oylama kabinleri ve oylama için gerekli diğer teknolojik ekipmanları aldı” dedi.Daha önce başvuruları alınan yabancı gözlemcilerin de oylamayı izleyeceğini kaydeden bölge seçim komisyon başkanı, “Oylamanın şeffaflığı, gözlemciler ve bölge seçim komisyonu üyeleri tarafından izlenecek” diye konuştu. Katyuşenko ayrıca, bölgedeki iletişim sorunlarının tam olarak giderilememesi nedeniyle Zaporojya bölgesindeki referandumda elektronik oylama yapılmayacağını kaydetti.

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