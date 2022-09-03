https://sputniknews.com.tr/20220903/zaporojya-bolgesi-secim-komisyonu-referandum-icin-gerekli-ekipmani-aldi-1060758514.html
Zaporojya Bölgesi Seçim Komisyonu, referandum için gerekli ekipmanı aldı
Zaporojya Bölgesi Seçim Komisyonu, referandum için gerekli ekipmanı aldı
Zaporojya Bölgesi Seçim Komisyonunun, bölgenin Rusya’yla birleşme referandumu için gerekli ekipmanı aldığı belirtildi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T12:32+0300
2022-09-03T12:32+0300
2022-09-03T12:32+0300
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zaporojye
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seçim
sandık
referandum
galina katyuşenko
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Zaporojya Seçim Komisyonu Başkanı Galina Katyuşenko gazetecilere demecinde, Zaporojya bölgesinin seçim komisyonunun kapalı kabinler, oy sandıkları ve referandumda oy kullanmak için gerekli diğer ekipmanları aldığını söyledi.Bölgenin seçim komisyonunun ağustos ayında referandum hazırlıklarına başladığını belirten Katyuşenko, “Zaporojya bölgesinin seçim komisyonu, oy kullanma işlemleri için özel bir masa ile donatılmış gizli oylama kabinleri ve oylama için gerekli diğer teknolojik ekipmanları aldı” dedi.Daha önce başvuruları alınan yabancı gözlemcilerin de oylamayı izleyeceğini kaydeden bölge seçim komisyon başkanı, “Oylamanın şeffaflığı, gözlemciler ve bölge seçim komisyonu üyeleri tarafından izlenecek” diye konuştu. Katyuşenko ayrıca, bölgedeki iletişim sorunlarının tam olarak giderilememesi nedeniyle Zaporojya bölgesindeki referandumda elektronik oylama yapılmayacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220903/ukrayna-genelkurmay-baskanligi-energodara-yonelik-saldirilari-itiraf-etti-1060752371.html
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zaporojye, oy, seçim, sandık, referandum, galina katyuşenko, rusya, ukrayna
zaporojye, oy, seçim, sandık, referandum, galina katyuşenko, rusya, ukrayna
Zaporojya Bölgesi Seçim Komisyonu, referandum için gerekli ekipmanı aldı
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Zaporojya Bölgesi Seçim Komisyonunun, bölgenin Rusya’yla birleşme referandumu için gerekli ekipmanı aldığı belirtildi.
Zaporojya Seçim Komisyonu Başkanı Galina Katyuşenko gazetecilere demecinde, Zaporojya bölgesinin seçim komisyonunun kapalı kabinler, oy sandıkları ve referandumda oy kullanmak için gerekli diğer ekipmanları aldığını söyledi.
Bölgenin seçim komisyonunun ağustos ayında referandum hazırlıklarına başladığını belirten Katyuşenko, “Zaporojya bölgesinin seçim komisyonu, oy kullanma işlemleri için özel bir masa ile donatılmış gizli oylama kabinleri ve oylama için gerekli diğer teknolojik ekipmanları aldı” dedi.
Daha önce başvuruları alınan yabancı gözlemcilerin de oylamayı izleyeceğini kaydeden bölge seçim komisyon başkanı, “Oylamanın şeffaflığı, gözlemciler ve bölge seçim komisyonu üyeleri tarafından izlenecek” diye konuştu. Katyuşenko ayrıca, bölgedeki iletişim sorunlarının tam olarak giderilememesi nedeniyle Zaporojya bölgesindeki referandumda elektronik oylama yapılmayacağını kaydetti.