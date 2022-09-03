https://sputniknews.com.tr/20220903/zafer-partisi-genel-baskan-yardimcisi-sevda-gul-tuncer-istifa-etti-1060749501.html
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer istifa etti
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer istifa etti
Zafer Partisi’nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T00:17+0300
2022-09-03T00:17+0300
2022-09-03T00:17+0300
politika
zafer partisi
genel başkan
yardımcı
istifa
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Sevda Gül Tunçer, sosyal medya hesabı üzerinden bugün yaptığı paylaşımda, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.Tunçer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. "Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve Parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu saygılarımla bildiririm. Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'de verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım. Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum.Vatan, emek, onur!"
https://sputniknews.com.tr/20220822/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-hedef-secimlere-kadar-3-milyon-suriyeliye-vatandaslik-vermekmis-1060231616.html
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zafer partisi, genel başkan, yardımcı, istifa
zafer partisi, genel başkan, yardımcı, istifa
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer istifa etti
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Zafer Partisi’nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Sevda Gül Tunçer, sosyal medya hesabı üzerinden bugün yaptığı paylaşımda, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Tunçer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
"Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve Parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu saygılarımla bildiririm.
Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'de verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım. Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum.