https://sputniknews.com.tr/20220903/zafer-partisi-genel-baskan-yardimcisi-sevda-gul-tuncer-istifa-etti-1060749501.html

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer istifa etti

Zafer Partisi’nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T00:17+0300

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politika

zafer partisi

genel başkan

yardımcı

istifa

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Sevda Gül Tunçer, sosyal medya hesabı üzerinden bugün yaptığı paylaşımda, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.Tunçer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. "Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve Parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu saygılarımla bildiririm. Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'de verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım. Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum.Vatan, emek, onur!"

https://sputniknews.com.tr/20220822/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-hedef-secimlere-kadar-3-milyon-suriyeliye-vatandaslik-vermekmis-1060231616.html

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zafer partisi, genel başkan, yardımcı, istifa