https://sputniknews.com.tr/20220903/turkiye-gazetesi-yazari-batirel-turkiyenin-programi-nobel-ekonomi-odulunu-kazanacak-1060756525.html
Türkiye Gazetesi yazarı Batırel: Türkiye'nin programı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanacak
Türkiye Gazetesi yazarı Batırel: Türkiye'nin programı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanacak
Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programının Nobel Ekonomi Ödülü alacağını öne süren Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, büyümenin herkesin zengin olması... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T10:52+0300
2022-09-03T10:52+0300
2022-09-03T10:52+0300
ekonomi
necmettin batırel
ekonomi
nobel
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Türkiye gazetesi yazarı Prof. Necmettin Batırel, Türkiye’nin faiz arttırarak değil faiz indirerek uyguladığı "yatırım üretim istihdam ve ihracat temelli" programın yılın Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanacağını iddia etti. Batırel, "Türkiye’de 1 yılda 1,5 milyon konut, 11 milyon cep telefonu satıldı. 740 bin otomobil satın alındı. Bunlar gökten yağmadı, vatandaşım çalıştı, biriktirdi, sahip oldu" dedi.'FAKİR HER ZAMAN VARDIR'Batırel'in yazısından bir bölüm şöyle:"Büyüme denilince herkesin zengin olacağı zannediliyor. Böyle bir şey olur mu? Fakir her zaman vardır ve var olacaktır. Önemli olan onların ezilmeden, hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bakın 'Yeni Torba Yasa'yla devlet 56 milyar liralık ceza affı getiriyor. 15 Ağustos öncesine ait dar gelirlilerin 2500 liraya kadar olan icra ve haciz borçları siliniyor. Bunların toplamı 30 milyar lira… Ayrıca ödeme güçlüğü içindeki gençler ve çiftçilerin 26 milyar liralık borçları da alınmayacak. Peki, bu nasıl oluyor? Toplanan yüksek vergilerle gelirimiz artıyor. Devlet de bu parayla sıkıntıya düşen vatandaşına destek oluyor. İşte büyüme budur… Ülke büyümese bu imkân sağlanır mı? Elbette hayır. Allah kimseyi borçlu bırakmasın. İnsan dara düştüğü zaman kendisine uzanan bir yardım eli çölde susuzluktan kıvranan adama ikram edilen buz gibi bir şerbet gibidir. Onu ancak yaşayan bilir. Yürekten yapılan “Allah razı olsun” duası ne kadar makbuldür. Bunu kimse anlamıyor. Hükûmet, fakir fukaranın duasını aldığı için dimdik ayakta…"
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necmettin batırel, ekonomi, nobel
necmettin batırel, ekonomi, nobel
Türkiye Gazetesi yazarı Batırel: Türkiye'nin programı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanacak
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Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programının Nobel Ekonomi Ödülü alacağını öne süren Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, büyümenin herkesin zengin olması anlamına gelmediğini söyledi.
Türkiye gazetesi yazarı Prof. Necmettin Batırel, Türkiye’nin faiz arttırarak değil faiz indirerek uyguladığı "yatırım üretim istihdam ve ihracat temelli" programın yılın Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanacağını iddia etti. Batırel, "Türkiye’de 1 yılda 1,5 milyon konut, 11 milyon cep telefonu satıldı. 740 bin otomobil satın alındı. Bunlar gökten yağmadı, vatandaşım çalıştı, biriktirdi, sahip oldu" dedi.
'FAKİR HER ZAMAN VARDIR'
Batırel'in yazısından
bir bölüm şöyle:
"Büyüme denilince herkesin zengin olacağı zannediliyor. Böyle bir şey olur mu? Fakir her zaman vardır ve var olacaktır. Önemli olan onların ezilmeden, hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bakın 'Yeni Torba Yasa'yla devlet 56 milyar liralık ceza affı getiriyor. 15 Ağustos öncesine ait dar gelirlilerin 2500 liraya kadar olan icra ve haciz borçları siliniyor. Bunların toplamı 30 milyar lira… Ayrıca ödeme güçlüğü içindeki gençler ve çiftçilerin 26 milyar liralık borçları da alınmayacak. Peki, bu nasıl oluyor? Toplanan yüksek vergilerle gelirimiz artıyor. Devlet de bu parayla sıkıntıya düşen vatandaşına destek oluyor. İşte büyüme budur… Ülke büyümese bu imkân sağlanır mı? Elbette hayır. Allah kimseyi borçlu bırakmasın. İnsan dara düştüğü zaman kendisine uzanan bir yardım eli çölde susuzluktan kıvranan adama ikram edilen buz gibi bir şerbet gibidir. Onu ancak yaşayan bilir. Yürekten yapılan “Allah razı olsun” duası ne kadar makbuldür. Bunu kimse anlamıyor. Hükûmet, fakir fukaranın duasını aldığı için dimdik ayakta…"