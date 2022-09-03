https://sputniknews.com.tr/20220903/sozlesmelilere-kadro-mesaisi-duzenlemenin-ekimde-meclise-gelmesi-bekleniyor-1060751092.html

Sözleşmelilere 'kadro' mesaisi: Düzenlemenin ekimde Meclis'e gelmesi bekleniyor

Sözleşmelilere 'kadro' mesaisi: Düzenlemenin ekimde Meclis'e gelmesi bekleniyor

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Çalışmanın detaylarının bu ayın başlarında tamamlanması bekleniyor... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T01:03+0300

2022-09-03T01:03+0300

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türkiye

sözleşme

kamu

kadro

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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Kamudaki sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro çalışmalarında mesai hızlandı.TRT Haber'e göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.Meselenin çözümü için formüller üzerinde çalışmalar sürüyor. Çalışmanın eylül ayının ilk haftalarında tamamlanması bekleniyor.Sözleşmelilerin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışma kimleri kapsayacak?Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin sözleşmelilerin kadroya geçişini sağlayacak çalışmanın kimleri kapsayacağına ilişkin ilgili şunları söyledi:‘Sözleşmeli personel olma tarihiyle ilgili sınır olabilir’Çalışmanın tamamlanmasıyla kamudan kadroya geçişte şartlar da netleşecek.Zengin, "Genellikle sözleşmeli personel olma tarihiyle ilgili geçmiş dönemde de olduğu gibi bir tarih konabiliyor, böyle bir tarih konabilir, belli kurumları kapsayıp kapsamaması durumunda bir şey konabilir" dedi.Meclis'in 1 Ekim'de mesaiye başlamasıyla sözleşmeli personele kadro konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

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sözleşme, kamu, kadro, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı