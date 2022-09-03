https://sputniknews.com.tr/20220903/sozlesmelilere-kadro-mesaisi-duzenlemenin-ekimde-meclise-gelmesi-bekleniyor-1060751092.html
Sözleşmelilere 'kadro' mesaisi: Düzenlemenin ekimde Meclis'e gelmesi bekleniyor
Sözleşmelilere 'kadro' mesaisi: Düzenlemenin ekimde Meclis'e gelmesi bekleniyor
Kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Çalışmanın detaylarının bu ayın başlarında tamamlanması bekleniyor... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T01:03+0300
2022-09-03T01:03+0300
2022-09-03T01:05+0300
türkiye
sözleşme
kamu
kadro
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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Kamudaki sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro çalışmalarında mesai hızlandı.TRT Haber'e göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.Meselenin çözümü için formüller üzerinde çalışmalar sürüyor. Çalışmanın eylül ayının ilk haftalarında tamamlanması bekleniyor.Sözleşmelilerin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışma kimleri kapsayacak?Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin sözleşmelilerin kadroya geçişini sağlayacak çalışmanın kimleri kapsayacağına ilişkin ilgili şunları söyledi:‘Sözleşmeli personel olma tarihiyle ilgili sınır olabilir’Çalışmanın tamamlanmasıyla kamudan kadroya geçişte şartlar da netleşecek.Zengin, "Genellikle sözleşmeli personel olma tarihiyle ilgili geçmiş dönemde de olduğu gibi bir tarih konabiliyor, böyle bir tarih konabilir, belli kurumları kapsayıp kapsamaması durumunda bir şey konabilir" dedi.Meclis'in 1 Ekim'de mesaiye başlamasıyla sözleşmeli personele kadro konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
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sözleşme, kamu, kadro, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
sözleşme, kamu, kadro, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Sözleşmelilere 'kadro' mesaisi: Düzenlemenin ekimde Meclis'e gelmesi bekleniyor
01:03 03.09.2022 (güncellendi: 01:05 03.09.2022) Abone ol
Kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Çalışmanın detaylarının bu ayın başlarında tamamlanması bekleniyor. Tasarının ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Kamudaki sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro çalışmalarında mesai hızlandı.
TRT Haber'e
göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.
Meselenin çözümü için formüller üzerinde çalışmalar sürüyor. Çalışmanın eylül ayının ilk haftalarında tamamlanması bekleniyor.
Sözleşmelilerin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışma kimleri kapsayacak?
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin sözleşmelilerin kadroya geçişini sağlayacak çalışmanın kimleri kapsayacağına ilişkin ilgili şunları söyledi:
"Kamuda var olan 568 bin 368 sözleşmeli personelin kimlerin kapsama alınacağına dair bir ifadeyi şimdiden kullanmak çok kolay değil. Bu konuda sosyal taraflarla, sendikalarla görüşmeler olacak. Bakanlığın yapmış olduğu çalışma şekillenecek. Kapsamın çalışanları tatmin edecek bir noktada olacağını düşünüyorum."
‘Sözleşmeli personel olma tarihiyle ilgili sınır olabilir’
Çalışmanın tamamlanmasıyla kamudan kadroya geçişte şartlar da netleşecek.
Zengin, "Genellikle sözleşmeli personel olma tarihiyle ilgili geçmiş dönemde de olduğu gibi bir tarih konabiliyor, böyle bir tarih konabilir, belli kurumları kapsayıp kapsamaması durumunda bir şey konabilir" dedi.
Meclis'in 1 Ekim'de mesaiye başlamasıyla sözleşmeli personele kadro konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.