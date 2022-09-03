Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220903/sehir-merkezine-kacak-gocmen-birakan-soforu-mahalleli-yakaladi-1060754986.html
Şehir merkezine kaçak göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı
Şehir merkezine kaçak göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde mahalle arasına bir minibüs dolusu kaçak göçmen bırakan minibüs şoförü, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T04:30+0300
2022-09-03T04:30+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
muğla
marmaris
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1060755086_0:0:1292:727_1920x0_80_0_0_185dc89e4b1497c174621c2abdc54f60.jpg
Olay, saat 09.00 sıralarında Marmaris Armutalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri sokağa park eden minibüsten onlarca kaçak göçmenin indiğini görerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu arada sokağa çıkan mahalle sakinleri minibüs şoförünü yakalayıp yere yatırırken, olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polisler sokak aralarına kaçan göçmenlerden 11’ini yakalarken, diğer göçmenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca minibüste yapılan aramada 2 lastik bot, bir bot motoru ve 3 bidon benzin ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/izmir-aciklarinda-386-yasadisi-gocmen-kurtarildi-1060553764.html
türkiye
muğla
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1060755086_11:0:1211:900_1920x0_80_0_0_843c9db4febf4032f95cddd9fd3abbd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, muğla, marmaris
göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, muğla, marmaris

Şehir merkezine kaçak göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı

04:30 03.09.2022
© İHAMuğla’nın Marmaris ilçesinde mahalle arasına bir minibüs dolusu kaçak göçmen bırakan minibüs şoförü, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Sokak aralarına kaçan göçmenlerden 11’i polis tarafından yakalandı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde mahalle arasına bir minibüs dolusu kaçak göçmen bırakan minibüs şoförü, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Sokak aralarına kaçan göçmenlerden 11’i polis tarafından yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Muğla’nın Marmaris ilçesinde mahalle arasına bir minibüs dolusu kaçak göçmen bırakan minibüs şoförü, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Sokak aralarına kaçan göçmenlerden 11’i polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Marmaris Armutalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri sokağa park eden minibüsten onlarca kaçak göçmenin indiğini görerek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bu arada sokağa çıkan mahalle sakinleri minibüs şoförünü yakalayıp yere yatırırken, olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
Polisler sokak aralarına kaçan göçmenlerden 11’ini yakalarken, diğer göçmenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca minibüste yapılan aramada 2 lastik bot, bir bot motoru ve 3 bidon benzin ele geçirildi.
İzmir’in Dikili, Foça, Çeşme ve Seferihisar açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 386 yasadışı göçmen kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
TÜRKİYE
İzmir açıklarında 386 yasadışı göçmen kurtarıldı
30 Ağustos, 03:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала