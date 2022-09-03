https://sputniknews.com.tr/20220903/sehir-merkezine-kacak-gocmen-birakan-soforu-mahalleli-yakaladi-1060754986.html

Şehir merkezine kaçak göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı

Şehir merkezine kaçak göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde mahalle arasına bir minibüs dolusu kaçak göçmen bırakan minibüs şoförü, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T04:30+0300

2022-09-03T04:30+0300

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türkiye

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

muğla

marmaris

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Olay, saat 09.00 sıralarında Marmaris Armutalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri sokağa park eden minibüsten onlarca kaçak göçmenin indiğini görerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu arada sokağa çıkan mahalle sakinleri minibüs şoförünü yakalayıp yere yatırırken, olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polisler sokak aralarına kaçan göçmenlerden 11’ini yakalarken, diğer göçmenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca minibüste yapılan aramada 2 lastik bot, bir bot motoru ve 3 bidon benzin ele geçirildi.

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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, muğla, marmaris