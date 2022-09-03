https://sputniknews.com.tr/20220903/sehir-merkezine-kacak-gocmen-birakan-soforu-mahalleli-yakaladi-1060754986.html
Şehir merkezine kaçak göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı
Şehir merkezine kaçak göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde mahalle arasına bir minibüs dolusu kaçak göçmen bırakan minibüs şoförü, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T04:30+0300
2022-09-03T04:30+0300
2022-09-03T04:30+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
muğla
marmaris
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Olay, saat 09.00 sıralarında Marmaris Armutalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri sokağa park eden minibüsten onlarca kaçak göçmenin indiğini görerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu arada sokağa çıkan mahalle sakinleri minibüs şoförünü yakalayıp yere yatırırken, olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polisler sokak aralarına kaçan göçmenlerden 11’ini yakalarken, diğer göçmenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca minibüste yapılan aramada 2 lastik bot, bir bot motoru ve 3 bidon benzin ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/izmir-aciklarinda-386-yasadisi-gocmen-kurtarildi-1060553764.html
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, muğla, marmaris
göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, muğla, marmaris
Şehir merkezine kaçak göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde mahalle arasına bir minibüs dolusu kaçak göçmen bırakan minibüs şoförü, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Sokak aralarına kaçan göçmenlerden 11’i polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Marmaris Armutalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri sokağa park eden minibüsten onlarca kaçak göçmenin indiğini görerek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bu arada sokağa çıkan mahalle sakinleri minibüs şoförünü yakalayıp yere yatırırken, olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
Polisler sokak aralarına kaçan göçmenlerden 11’ini yakalarken, diğer göçmenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca minibüste yapılan aramada 2 lastik bot, bir bot motoru ve 3 bidon benzin ele geçirildi.