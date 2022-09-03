https://sputniknews.com.tr/20220903/sarigulden-siyasi-partilere-cagri-multecilerin-abye-dagitilmasi-icin-iktidara-destek-verin-1060764813.html

Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Mültecilerin AB'ye dağıtılması için iktidara destek verin

Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Mültecilerin AB'ye dağıtılması için iktidara destek verin

TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Hükümetin elini güçlendirmek için parlamentodaki tüm siyasi partileri mültecilerin Avrupa Birliği üye ülkelere eşit olarak... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T17:33+0300

2022-09-03T17:33+0300

2022-09-03T17:36+0300

türkiye

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi

türkiye değişim partisi (tdp)

avrupa birliği

mülteci

ab

kemal kılıçdaroğlu

osman kavala

giresun

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri’ni ziyaret etti. TDP Genel Başkanı Sarıgül, hükümetin elini güçlendirmek için parlamentodaki tüm siyasi partileri mültecilerin Avrupa Birliği üye ülkelere eşit olarak dağıtılması için iktidara destek vermeye davet etti. 'Ana muhalefet partisinin yaptığı değerlendirmelere saygı duymak lazım'CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu’nun Osman Kavala ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili konuşması hakkında görüşlerini bildiren Sarıgül, ana muhalefet partisinin yaptığı değerlendirmelere saygı duymak gerektiğini ve Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu hukukun üstünde hiç kimsenin olamayacağını dile getirdi:'Geciken adalet de adalet değildir''Ben il günlerine çok önem veriyorum'Giresun’un Türkiye’nin en güzel illerinden olduğu söyleyen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Giresun günleri önemli, bütün Türkiye’deki illerin günleri Yenikapı’da yapılıyor. Ben il günlerine çok önem veriyorum. Bir ilin sanatı, kültürü, doğal güzellikleri, gastronomide ki ağırlıkları böylece bütün ulusumuzla buluşuyor. Türkiye’mizin her yanı cennet ama Giresun’umuzun doğasıyla, deniziyle, örfüyle Türkiye’mizin en güzel köşelerinden birisi, Giresun’u dünya kamuoyu ile tanıştırmak lazım. Giresun sadece yaylaları ile değil, kışın o yaylaların çok daha iyi olması lazım. Turizm merkezi olması lazım, muhteşem bir noktada olması lazım. Giresun’un ışığını daha da yakmaya geldim” dedi.'Güneş enerjisini sen yaparsın, ben yaparım değil...'Enerji sorununa yenilenebilir kaynakları öneren TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Bu sorunu çözmenin ana yolu şu; Türkiye’miz Allah’ımız bize öyle bir coğrafya addetmiş ki bir günde 4 tane mevsim yaşıyoruz. 365 günün 300 günü güneş alabilen bölgelerimiz var. Rüzgarlı bölgelerimiz var. İnanın ki güneş ve rüzgar enerjisine geçersek biz bu sorunu çözeriz dışardan elektrik ithal etmeyiz, dışarıya elektrik satarız. Güneş enerjisini sen yaparsın, ben yaparım değil. Yapmak isteyen tüm vatandaşlara lisans vermek lazım. Bizim buradaki çözümümüz rüzgar ve güneş enerjisi, biz TDP olarak kötülemek ve karalamak için dolaşmıyoruz. Çare bulmak için dolaşıyoruz” dedi.'Almıyorsanız, biz sizin NATO’ya girmenize onay vermiyoruz'6.5 milyon mülteciyi Avrupa Birliği’ne üye ülkelere eşit olarak alınması gerektiğini belirten Sarıgül, “Önümüzde çok büyük bir fırsat var. Finlandiya’nın NATO’ya girmek istemesi, TBMM parlamentosunda görüşülecek, şu anda parlamentoda grubu olan tüm partililere çağrıda bulunuyorum. Derhal iktidara destek verin ve deyin ki Finlandiya’nın NATO’ya girmesine onay vermemizi istiyorsanız 6.5 milyon mülteciyi Avrupa Birliği’ne üye ülkelere eşit olarak alın. Almıyorsanız, biz sizin NATO’ya girmenize onay vermiyoruz. Hükümetin elini güçlendirmek için parlamentodaki tüm siyasi partileri mülteciler konusunda, mültecilerin Avrupa Birliği üye ülkelere eşit olarak dağıtılması için iktidara destek vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

türkiye

avrupa birliği

giresun

finlandiya

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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi, türkiye değişim partisi (tdp), avrupa birliği, mülteci, ab, kemal kılıçdaroğlu, osman kavala, giresun, finlandiya, nato, tbmm