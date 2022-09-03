https://sputniknews.com.tr/20220903/saglik-bakani-koca-koronavirusu-atlatti-1060757348.html
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsü atlattı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsü atlattı
İki gün önce Covid'e yakalandığını duyuran Bakan Koca, hastalığı atlattı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T11:12+0300
2022-09-03T11:12+0300
2022-09-03T11:12+0300
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin negatif çıktığını ve programlarına kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Kovid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Bakan Koca, 31 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19'a yakalandığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü duyurmuştu.
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fahrettin koca, koronavirüs
fahrettin koca, koronavirüs
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsü atlattı
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İki gün önce Covid'e yakalandığını duyuran Bakan Koca, hastalığı atlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin negatif çıktığını ve programlarına kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Kovid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, 31 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19'a yakalandığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü duyurmuştu.