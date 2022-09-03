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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220903/rusyada-hukumet-ukrayna-ve-donbasstan-gelen-siginmacilara-odenmek-uzere-103-milyar-ruble-ayirdi-1060771498.html
Rusya’da hükümet Ukrayna ve Donbass’tan gelen sığınmacılara ödenmek üzere 10.3 milyar ruble ayırdı
Rusya’da hükümet Ukrayna ve Donbass’tan gelen sığınmacılara ödenmek üzere 10.3 milyar ruble ayırdı
Rusya hükümeti, Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetlerinden ve Ukrayna’dan Rusya’ya gelmek zorunda kalan sığınmacılara sosyal ödemeler için rezerv fonundan 10.3... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T22:00+0300
2022-09-03T22:02+0300
ukrayna krizi
rusya
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
lugans halk cumhuriyeti
lugansk
ukrayna
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Rusya’nın yasal bilgi resmi internet portalında yer alan açıklamaya göre hükümet, Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetlerini ve Ukrayna’yı terk etmek ve Rusya’ya gelmek zorunda kalan sığınmacılara sosyal ödemeler için rezerv fonundan 10.3 milyar ruble ayırdı.Buna göre hükümet, Rusya Devlet Başkanı’nın ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna vatandaşlarına ve Rusya topraklarına gelenlere ödemeler hakkında’ adlı kararnamesi uyarınca kendi rezerv fonundan Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 10.3 milyar rubleyi aşkın kaynak tahsis etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ayrıca bu paralarına amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığını takip etme ve 1 Şubat 2023’e kadar hükümete rapor hazırlama görevi verildi.Sığınmacılar, sosyal yardım ödemelerinden yararlanmak için başvuruda bulunup statülerini doğrulayan belgeleri eklemeleri gerekecek. Örneğin engelliler, emekliler, hamile kadınlar ve tek kalan ebeveynler ödeme için başvuru yapma hakkına sahip.
rusya
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rusya, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, lugans halk cumhuriyeti, lugansk, ukrayna

Rusya’da hükümet Ukrayna ve Donbass’tan gelen sığınmacılara ödenmek üzere 10.3 milyar ruble ayırdı

22:00 03.09.2022 (güncellendi: 22:02 03.09.2022)
© Sputnik / Антон Вергун / Fotoğraf bankasına gir Donetsk ve Lugansk'tan Rusya'ya varan sığınmacılar
 Donetsk ve Lugansk'tan Rusya'ya varan sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© Sputnik / Антон Вергун
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Rusya hükümeti, Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetlerinden ve Ukrayna’dan Rusya’ya gelmek zorunda kalan sığınmacılara sosyal ödemeler için rezerv fonundan 10.3 milyar ruble (yaklaşık 2.9 milyar TL) tahsis etti.
Rusya’nın yasal bilgi resmi internet portalında yer alan açıklamaya göre hükümet, Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetlerini ve Ukrayna’yı terk etmek ve Rusya’ya gelmek zorunda kalan sığınmacılara sosyal ödemeler için rezerv fonundan 10.3 milyar ruble ayırdı.
Buna göre hükümet, Rusya Devlet Başkanı’nın ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna vatandaşlarına ve Rusya topraklarına gelenlere ödemeler hakkında’ adlı kararnamesi uyarınca kendi rezerv fonundan Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 10.3 milyar rubleyi aşkın kaynak tahsis etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ayrıca bu paralarına amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığını takip etme ve 1 Şubat 2023’e kadar hükümete rapor hazırlama görevi verildi.
Sığınmacılar, sosyal yardım ödemelerinden yararlanmak için başvuruda bulunup statülerini doğrulayan belgeleri eklemeleri gerekecek. Örneğin engelliler, emekliler, hamile kadınlar ve tek kalan ebeveynler ödeme için başvuru yapma hakkına sahip.
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