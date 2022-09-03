https://sputniknews.com.tr/20220903/rusyada-hukumet-ukrayna-ve-donbasstan-gelen-siginmacilara-odenmek-uzere-103-milyar-ruble-ayirdi-1060771498.html
Rusya’da hükümet Ukrayna ve Donbass’tan gelen sığınmacılara ödenmek üzere 10.3 milyar ruble ayırdı
Rusya’da hükümet Ukrayna ve Donbass’tan gelen sığınmacılara ödenmek üzere 10.3 milyar ruble ayırdı
Rusya hükümeti, Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetlerinden ve Ukrayna’dan Rusya’ya gelmek zorunda kalan sığınmacılara sosyal ödemeler için rezerv fonundan 10.3... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T22:00+0300
2022-09-03T22:00+0300
2022-09-03T22:02+0300
ukrayna krizi
rusya
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
lugans halk cumhuriyeti
lugansk
ukrayna
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Rusya’nın yasal bilgi resmi internet portalında yer alan açıklamaya göre hükümet, Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetlerini ve Ukrayna’yı terk etmek ve Rusya’ya gelmek zorunda kalan sığınmacılara sosyal ödemeler için rezerv fonundan 10.3 milyar ruble ayırdı.Buna göre hükümet, Rusya Devlet Başkanı’nın ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna vatandaşlarına ve Rusya topraklarına gelenlere ödemeler hakkında’ adlı kararnamesi uyarınca kendi rezerv fonundan Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 10.3 milyar rubleyi aşkın kaynak tahsis etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ayrıca bu paralarına amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığını takip etme ve 1 Şubat 2023’e kadar hükümete rapor hazırlama görevi verildi.Sığınmacılar, sosyal yardım ödemelerinden yararlanmak için başvuruda bulunup statülerini doğrulayan belgeleri eklemeleri gerekecek. Örneğin engelliler, emekliler, hamile kadınlar ve tek kalan ebeveynler ödeme için başvuru yapma hakkına sahip.
rusya
donetsk
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rusya, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, lugans halk cumhuriyeti, lugansk, ukrayna
rusya, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, lugans halk cumhuriyeti, lugansk, ukrayna
Rusya’da hükümet Ukrayna ve Donbass’tan gelen sığınmacılara ödenmek üzere 10.3 milyar ruble ayırdı
22:00 03.09.2022 (güncellendi: 22:02 03.09.2022) Abone ol
Rusya hükümeti, Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetlerinden ve Ukrayna’dan Rusya’ya gelmek zorunda kalan sığınmacılara sosyal ödemeler için rezerv fonundan 10.3 milyar ruble (yaklaşık 2.9 milyar TL) tahsis etti.
Rusya’nın yasal bilgi resmi internet portalında yer alan açıklamaya göre hükümet, Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetlerini ve Ukrayna’yı terk etmek ve Rusya’ya gelmek zorunda kalan sığınmacılara sosyal ödemeler için rezerv fonundan 10.3 milyar ruble ayırdı.
Buna göre hükümet, Rusya Devlet Başkanı’nın ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna vatandaşlarına ve Rusya topraklarına gelenlere ödemeler hakkında’ adlı kararnamesi uyarınca kendi rezerv fonundan Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 10.3 milyar rubleyi aşkın kaynak tahsis etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ayrıca bu paralarına amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığını takip etme ve 1 Şubat 2023’e kadar hükümete rapor hazırlama görevi verildi.
Sığınmacılar, sosyal yardım ödemelerinden yararlanmak için başvuruda bulunup statülerini doğrulayan belgeleri eklemeleri gerekecek. Örneğin engelliler, emekliler, hamile kadınlar ve tek kalan ebeveynler ödeme için başvuru yapma hakkına sahip.