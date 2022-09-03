https://sputniknews.com.tr/20220903/rekabet-kuruluna-yeni-atamalar-resmi-gazetede-1060750558.html
Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına ve üyeliğine yeni isimler getirildi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T00:42+0300
2022-09-03T00:42+0300
2022-09-03T00:42+0300
türkiye
resmi gazete
rekabet kurulu
atama
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Rekabet Kurulu'na yeni atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına Ahmet Algan getirilirken, Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü, Rekabet Kurulu üyeliğine atandı.
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resmi gazete, rekabet kurulu, atama, recep tayyip erdoğan
resmi gazete, rekabet kurulu, atama, recep tayyip erdoğan
Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına ve üyeliğine yeni isimler getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Rekabet Kurulu'na yeni atamalar yapıldı.
Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına Ahmet Algan getirilirken, Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü, Rekabet Kurulu üyeliğine atandı.