https://sputniknews.com.tr/20220903/mhp-lideri-bahceli-ismini-koydugu-radyo-kanali-efebeyin-ilk-yayinini-dinledi-1060765014.html

MHP lideri Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı 'Efebey'in ilk yayınını dinledi

MHP lideri Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı 'Efebey'in ilk yayınını dinledi

MHP lideri Devlet Bahçeli adını koyduğu radyo kanalının ilk yayınını dinledi. Bahçeli "hayırlı olsun" dileklerini iletti 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T17:40+0300

2022-09-03T17:40+0300

2022-09-03T17:40+0300

türkiye

devlet bahçeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açılan ve adını verdiği 'Efebey' radyo kanalının ilk yayınını dinledi. İsmi MHP lideri Bahçeli tarafından verilen 'Radyo Efebey', 30 Ağustos'ta Adana Çukurova´da yayıma başladı.İlk anons, "Türkmen beyimiz, MHP genel başkanımız, liderimiz ve Çukurova halkı için değerli hemşehrimiz Devlet Bahçeli, radyomuzun ismini özel olarak 'Radyo Efebey' koydu" denilerek Bahçeli için yapıldı.Bahçeli, genel merkezdeki makam odasında, radyonun ilk yayınında çalınan Ferdi Tayfur'dan 3 parça ve Adana türküsü dinleyerek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

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