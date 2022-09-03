https://sputniknews.com.tr/20220903/mevduat-oranlari-tlde-bitlis-dovizde-aksaray-zirvede-1060758023.html

Mevduat oranları: TL’de Bitlis, dövizde Aksaray zirvede

Mevduat oranları: TL’de Bitlis, dövizde Aksaray zirvede

TL mevduata ilginin kur korumalı mevduatla (KKM) birlikte kısmen arttığı görülürken, TL’nin toplam mevduat içindeki payının en yüksek olduğu il Bitlis; döviz... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T11:49+0300

2022-09-03T11:49+0300

2022-09-03T11:49+0300

ekonomi

kur korumalı tl mevduat

dolar

dolar/tl

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Dünya’dan Barış Erkaya’nın Fintürk verilerinden aktardığına göre Bitlis’teki tasarruf mevduatlarının yüzde 62’si TL’de. Onu yüzde 60’la Ardahan, yüzde 59,56’la Şanlıurfa, yüzde 59,48’le Kars, yüzde 57’yle Siirt izliyor.Döviz hesaplarındaysa ilk sırada yurt dışından transferler zirvede. Şehir bazında sırasıyla Aksaray, Nevşehir, Yozgat, İstanbul, Kütahya, Kayseri, Kırşehir, Bingöl, Karaman’da döviz oranı yüksek.TL mevduatın son altı ayda en az arttığı ya da kur korumalı mevduata en az rağbet gösteren şehirler arasında Bingöl, Hakkari, Artvin, Kilis, Karabük, Rize, Elazığ, Manisa, Kırklareli bulunuyor.

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2022

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1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kur korumalı tl mevduat, dolar, dolar/tl