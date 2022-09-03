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https://sputniknews.com.tr/20220903/mevduat-oranlari-tlde-bitlis-dovizde-aksaray-zirvede-1060758023.html
Mevduat oranları: TL’de Bitlis, dövizde Aksaray zirvede
Mevduat oranları: TL’de Bitlis, dövizde Aksaray zirvede
TL mevduata ilginin kur korumalı mevduatla (KKM) birlikte kısmen arttığı görülürken, TL’nin toplam mevduat içindeki payının en yüksek olduğu il Bitlis; döviz... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T11:49+0300
2022-09-03T11:49+0300
ekonomi
kur korumalı tl mevduat
dolar
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Dünya’dan Barış Erkaya’nın Fintürk verilerinden aktardığına göre Bitlis’teki tasarruf mevduatlarının yüzde 62’si TL’de. Onu yüzde 60’la Ardahan, yüzde 59,56’la Şanlıurfa, yüzde 59,48’le Kars, yüzde 57’yle Siirt izliyor.Döviz hesaplarındaysa ilk sırada yurt dışından transferler zirvede. Şehir bazında sırasıyla Aksaray, Nevşehir, Yozgat, İstanbul, Kütahya, Kayseri, Kırşehir, Bingöl, Karaman’da döviz oranı yüksek.TL mevduatın son altı ayda en az arttığı ya da kur korumalı mevduata en az rağbet gösteren şehirler arasında Bingöl, Hakkari, Artvin, Kilis, Karabük, Rize, Elazığ, Manisa, Kırklareli bulunuyor.
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kur korumalı tl mevduat, dolar, dolar/tl
kur korumalı tl mevduat, dolar, dolar/tl

Mevduat oranları: TL’de Bitlis, dövizde Aksaray zirvede

11:49 03.09.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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TL mevduata ilginin kur korumalı mevduatla (KKM) birlikte kısmen arttığı görülürken, TL’nin toplam mevduat içindeki payının en yüksek olduğu il Bitlis; döviz mevduatındaysa Aksaray liste başı.
Dünya’dan Barış Erkaya’nın Fintürk verilerinden aktardığına göre Bitlis’teki tasarruf mevduatlarının yüzde 62’si TL’de. Onu yüzde 60’la Ardahan, yüzde 59,56’la Şanlıurfa, yüzde 59,48’le Kars, yüzde 57’yle Siirt izliyor.
Döviz hesaplarındaysa ilk sırada yurt dışından transferler zirvede. Şehir bazında sırasıyla Aksaray, Nevşehir, Yozgat, İstanbul, Kütahya, Kayseri, Kırşehir, Bingöl, Karaman’da döviz oranı yüksek.
TL mevduatın son altı ayda en az arttığı ya da kur korumalı mevduata en az rağbet gösteren şehirler arasında Bingöl, Hakkari, Artvin, Kilis, Karabük, Rize, Elazığ, Manisa, Kırklareli bulunuyor.
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