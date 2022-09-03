https://sputniknews.com.tr/20220903/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-dusecek-1060755946.html
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek
Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olan sıcaklıklar devam etse de hafta başından itibaren bu değerler mevsim normallerinin 5... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T09:35+0300
2022-09-03T09:35+0300
2022-09-03T09:35+0300
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Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları yaklaşık bir hafta boyunca mevsim normallerinin altında devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşın günlük hava durumu raporuna göre; bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yerel yağışlar bekleniyor.İSTANBUL, 28 dereceİZMİR, 28 dereceANKARA, 33 dereceANTALYA 31 dereceBURSA, 30 dereceBUGÜN HAVA NASIL OLACAK?Hava sıcaklıkların önemli bir değişiklik beklenmese de Meteoroloji'den bugüne dair iki uyarı var.SICAKLIKLAR DÜŞÜYORYurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren düşmeye başlayacak ve yaklaşık bir hafta sürecek.9 Eylül'e (cuma) kadar mevsim normallerin altında devam edecek sıcaklıklar, yurdun kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında.Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların yarın ve hafta başında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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hava durumu, istanbul hava durumu, hafta sonu, meteoroloji
hava durumu, istanbul hava durumu, hafta sonu, meteoroloji
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek
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Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olan sıcaklıklar devam etse de hafta başından itibaren bu değerler mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına inecek.
Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları yaklaşık bir hafta boyunca mevsim normallerinin altında devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşın günlük hava durumu raporuna göre; bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yerel yağışlar bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Hava sıcaklıkların önemli bir değişiklik beklenmese de Meteoroloji'den bugüne dair iki uyarı var.
Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Marmara Ve Karadeniz'de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren düşmeye başlayacak ve yaklaşık bir hafta sürecek.
9 Eylül'e (cuma) kadar mevsim normallerin altında devam edecek sıcaklıklar, yurdun kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların yarın ve hafta başında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.