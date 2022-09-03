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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek
Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olan sıcaklıklar devam etse de hafta başından itibaren bu değerler mevsim normallerinin 5... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T09:35+0300
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istanbul hava durumu
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Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları yaklaşık bir hafta boyunca mevsim normallerinin altında devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşın günlük hava durumu raporuna göre; bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yerel yağışlar bekleniyor.İSTANBUL, 28 dereceİZMİR, 28 dereceANKARA, 33 dereceANTALYA 31 dereceBURSA, 30 dereceBUGÜN HAVA NASIL OLACAK?Hava sıcaklıkların önemli bir değişiklik beklenmese de Meteoroloji'den bugüne dair iki uyarı var.SICAKLIKLAR DÜŞÜYORYurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren düşmeye başlayacak ve yaklaşık bir hafta sürecek.9 Eylül'e (cuma) kadar mevsim normallerin altında devam edecek sıcaklıklar, yurdun kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında.Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların yarın ve hafta başında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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hava durumu, istanbul hava durumu, hafta sonu, meteoroloji
hava durumu, istanbul hava durumu, hafta sonu, meteoroloji

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek

09:35 03.09.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEİstanbul, yağmur, yağmurlu hava, sağanak,
İstanbul, yağmur, yağmurlu hava, sağanak, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olan sıcaklıklar devam etse de hafta başından itibaren bu değerler mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına inecek.
Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları yaklaşık bir hafta boyunca mevsim normallerinin altında devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşın günlük hava durumu raporuna göre; bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yerel yağışlar bekleniyor.
İSTANBUL, 28 derece
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR, 28 derece
Az bulutlu
ANKARA, 33 derece
Parçalı bulutlu
ANTALYA 31 derece
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
BURSA, 30 derece
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkların önemli bir değişiklik beklenmese de Meteoroloji'den bugüne dair iki uyarı var.
Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Marmara Ve Karadeniz'de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren düşmeye başlayacak ve yaklaşık bir hafta sürecek.
9 Eylül'e (cuma) kadar mevsim normallerin altında devam edecek sıcaklıklar, yurdun kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların yarın ve hafta başında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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