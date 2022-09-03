https://sputniknews.com.tr/20220903/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-dusecek-1060755946.html

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek

Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olan sıcaklıklar devam etse de hafta başından itibaren bu değerler mevsim normallerinin 5... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T09:35+0300

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Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları yaklaşık bir hafta boyunca mevsim normallerinin altında devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşın günlük hava durumu raporuna göre; bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yerel yağışlar bekleniyor.İSTANBUL, 28 dereceİZMİR, 28 dereceANKARA, 33 dereceANTALYA 31 dereceBURSA, 30 dereceBUGÜN HAVA NASIL OLACAK?Hava sıcaklıkların önemli bir değişiklik beklenmese de Meteoroloji'den bugüne dair iki uyarı var.SICAKLIKLAR DÜŞÜYORYurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren düşmeye başlayacak ve yaklaşık bir hafta sürecek.9 Eylül'e (cuma) kadar mevsim normallerin altında devam edecek sıcaklıklar, yurdun kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında.Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların yarın ve hafta başında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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