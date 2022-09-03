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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220903/macaristan-disisleri-rusyadan-tedarik-olmadan-dogalgaz-ihtiyacimizi-karsilayamayacagiz-1060770893.html
Macaristan Dışişleri: Rusya'dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyacımızı karşılayamayacağız
Macaristan Dışişleri: Rusya'dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyacımızı karşılayamayacağız
Macaristan Dışişleri Bakanı Siyarto, ülkenin Rusya’dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyaçlarını karşılayamayacağını belirtti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T21:35+0300
2022-09-03T21:35+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
peter siyarto
doğalgaz
rusya
macaristan
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Sırp haber ajansı Tanjug’a demecinde Macaristan’ın Rusya’dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyaçlarını karşılayamayacağını, bunun bölgedeki gerçeklikle ilgili olduğunu söyledi.Siyarto, “Rusya'dan doğalgazı bir tür siyasi destek sinyali vermek istediğimiz için değil, bölgenin gerçekliği böyle olduğu için satın alıyoruz. Gazı sırt çantasında ya da trenle taşıma imkanınız olmadığı sürece bir gaz boru hattı kullanmalısınız. Bölgemizin altyapısına ve coğrafyasına bakarsanız, Rusya'yı dışlayamazsınız” diye konuştu.Macaristan’ın Rusya’dan tedarik olmadan gaz ihtiyaçlarını karşılayamayacağına, gerçeklik ile ideolojiyi ayrı tutmak gerektiğine dikkat çeken Siyarto, “Rus kaynaklarını dikkate almazsanız ihtiyacınızı karşılayamazsınız. Burada ideoloji değil, matematik ve fizik söz konusu, eğer bizim gibi yılda 8.5 milyar metreküp gaza ihtiyacınız varsa, bu hacmi Rus gazı olmadan fiziksel olarak sağlayamazsınız” vurgusunu yaptı.Macar bakan, Rus teslimatlarının kullanılmaması durumunda Macaristan'da çok sayıda konutun ısıtmasız kalacağını, ülkedeki endüstrinin çökmesi nedeniyle de on binlerce kişinin işini kaybedeceğini sözlerine ekledi.
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avrupa, peter siyarto, doğalgaz, rusya, macaristan
avrupa, peter siyarto, doğalgaz, rusya, macaristan

Macaristan Dışişleri: Rusya'dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyacımızı karşılayamayacağız

21:35 03.09.2022
© REUTERS / John ThysMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Siyarto
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Siyarto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© REUTERS / John Thys
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Macaristan Dışişleri Bakanı Siyarto, ülkenin Rusya’dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyaçlarını karşılayamayacağını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Sırp haber ajansı Tanjug’a demecinde Macaristan’ın Rusya’dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyaçlarını karşılayamayacağını, bunun bölgedeki gerçeklikle ilgili olduğunu söyledi.
Siyarto, “Rusya'dan doğalgazı bir tür siyasi destek sinyali vermek istediğimiz için değil, bölgenin gerçekliği böyle olduğu için satın alıyoruz. Gazı sırt çantasında ya da trenle taşıma imkanınız olmadığı sürece bir gaz boru hattı kullanmalısınız. Bölgemizin altyapısına ve coğrafyasına bakarsanız, Rusya'yı dışlayamazsınız” diye konuştu.
Macaristan’ın Rusya’dan tedarik olmadan gaz ihtiyaçlarını karşılayamayacağına, gerçeklik ile ideolojiyi ayrı tutmak gerektiğine dikkat çeken Siyarto, “Rus kaynaklarını dikkate almazsanız ihtiyacınızı karşılayamazsınız. Burada ideoloji değil, matematik ve fizik söz konusu, eğer bizim gibi yılda 8.5 milyar metreküp gaza ihtiyacınız varsa, bu hacmi Rus gazı olmadan fiziksel olarak sağlayamazsınız” vurgusunu yaptı.
Macar bakan, Rus teslimatlarının kullanılmaması durumunda Macaristan'da çok sayıda konutun ısıtmasız kalacağını, ülkedeki endüstrinin çökmesi nedeniyle de on binlerce kişinin işini kaybedeceğini sözlerine ekledi.
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