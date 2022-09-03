https://sputniknews.com.tr/20220903/macaristan-disisleri-rusyadan-tedarik-olmadan-dogalgaz-ihtiyacimizi-karsilayamayacagiz-1060770893.html
Macaristan Dışişleri: Rusya'dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyacımızı karşılayamayacağız
Macaristan Dışişleri: Rusya'dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyacımızı karşılayamayacağız
Macaristan Dışişleri Bakanı Siyarto, ülkenin Rusya’dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyaçlarını karşılayamayacağını belirtti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T21:35+0300
2022-09-03T21:35+0300
2022-09-03T21:35+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
peter siyarto
doğalgaz
rusya
macaristan
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Sırp haber ajansı Tanjug’a demecinde Macaristan’ın Rusya’dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyaçlarını karşılayamayacağını, bunun bölgedeki gerçeklikle ilgili olduğunu söyledi.Siyarto, “Rusya'dan doğalgazı bir tür siyasi destek sinyali vermek istediğimiz için değil, bölgenin gerçekliği böyle olduğu için satın alıyoruz. Gazı sırt çantasında ya da trenle taşıma imkanınız olmadığı sürece bir gaz boru hattı kullanmalısınız. Bölgemizin altyapısına ve coğrafyasına bakarsanız, Rusya'yı dışlayamazsınız” diye konuştu.Macaristan’ın Rusya’dan tedarik olmadan gaz ihtiyaçlarını karşılayamayacağına, gerçeklik ile ideolojiyi ayrı tutmak gerektiğine dikkat çeken Siyarto, “Rus kaynaklarını dikkate almazsanız ihtiyacınızı karşılayamazsınız. Burada ideoloji değil, matematik ve fizik söz konusu, eğer bizim gibi yılda 8.5 milyar metreküp gaza ihtiyacınız varsa, bu hacmi Rus gazı olmadan fiziksel olarak sağlayamazsınız” vurgusunu yaptı.Macar bakan, Rus teslimatlarının kullanılmaması durumunda Macaristan'da çok sayıda konutun ısıtmasız kalacağını, ülkedeki endüstrinin çökmesi nedeniyle de on binlerce kişinin işini kaybedeceğini sözlerine ekledi.
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avrupa, peter siyarto, doğalgaz, rusya, macaristan
avrupa, peter siyarto, doğalgaz, rusya, macaristan
Macaristan Dışişleri: Rusya'dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyacımızı karşılayamayacağız
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Macaristan Dışişleri Bakanı Siyarto, ülkenin Rusya’dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyaçlarını karşılayamayacağını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Sırp haber ajansı Tanjug’a demecinde Macaristan’ın Rusya’dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyaçlarını karşılayamayacağını, bunun bölgedeki gerçeklikle ilgili olduğunu söyledi.
Siyarto, “Rusya'dan doğalgazı bir tür siyasi destek sinyali vermek istediğimiz için değil, bölgenin gerçekliği böyle olduğu için satın alıyoruz. Gazı sırt çantasında ya da trenle taşıma imkanınız olmadığı sürece bir gaz boru hattı kullanmalısınız. Bölgemizin altyapısına ve coğrafyasına bakarsanız, Rusya'yı dışlayamazsınız” diye konuştu.
Macaristan’ın Rusya’dan tedarik olmadan gaz ihtiyaçlarını karşılayamayacağına, gerçeklik ile ideolojiyi ayrı tutmak gerektiğine dikkat çeken Siyarto, “Rus kaynaklarını dikkate almazsanız ihtiyacınızı karşılayamazsınız. Burada ideoloji değil, matematik ve fizik söz konusu, eğer bizim gibi yılda 8.5 milyar metreküp gaza ihtiyacınız varsa, bu hacmi Rus gazı olmadan fiziksel olarak sağlayamazsınız” vurgusunu yaptı.
Macar bakan, Rus teslimatlarının kullanılmaması durumunda Macaristan'da çok sayıda konutun ısıtmasız kalacağını, ülkedeki endüstrinin çökmesi nedeniyle de on binlerce kişinin işini kaybedeceğini sözlerine ekledi.