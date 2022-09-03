https://sputniknews.com.tr/20220903/kultur-varliklari-ve-muzeler-genel-mudurlugunden-kiz-kulesi-restorasyonu-aciklamasi-1060775572.html

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan ve bazı haber sitelerinde yer alan 'Kız Kulesi Yıkıldı' iddiası ile ilgili... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T22:57+0300

2022-09-03T22:57+0300

2022-09-03T23:05+0300

türkiye

kız kulesi

restorasyon

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması geldi. Müdürlük, Kız Kulesi'nin yıkıldığına yönelik sosyal medyada yer alan iddalara, "2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir." şeklinde yanıt verdi.Açıklama şöyle:Konuya ilişkin çok sayıda video ve fotoğraf paylaşılırken bazı videolarda Kız Kulesi'nin kule kısmının olması gereken yerde arkadan geçen vapurun görülebildiği ileri sürülmüştü.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının 2023 başında tamamlanması bekleniyor.

türkiye

kız kulesi

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Sputnik Türkiye

kız kulesi, restorasyon