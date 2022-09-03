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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan ve bazı haber sitelerinde yer alan 'Kız Kulesi Yıkıldı' iddiası ile ilgili... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T22:57+0300
2022-09-03T23:05+0300
türkiye
kız kulesi
restorasyon
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması geldi. Müdürlük, Kız Kulesi'nin yıkıldığına yönelik sosyal medyada yer alan iddalara, "2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir." şeklinde yanıt verdi.Açıklama şöyle:Konuya ilişkin çok sayıda video ve fotoğraf paylaşılırken bazı videolarda Kız Kulesi'nin kule kısmının olması gereken yerde arkadan geçen vapurun görülebildiği ileri sürülmüştü.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının 2023 başında tamamlanması bekleniyor.
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kız kulesi, restorasyon
kız kulesi, restorasyon

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması

22:57 03.09.2022 (güncellendi: 23:05 03.09.2022)
© İHA Kız Kulesi, kar
 Kız Kulesi, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© İHA
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan ve bazı haber sitelerinde yer alan 'Kız Kulesi Yıkıldı' iddiası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması geldi.
Müdürlük, Kız Kulesi'nin yıkıldığına yönelik sosyal medyada yer alan iddalara, "2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir." şeklinde yanıt verdi.
Açıklama şöyle:
"1940’lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir."
Konuya ilişkin çok sayıda video ve fotoğraf paylaşılırken bazı videolarda Kız Kulesi'nin kule kısmının olması gereken yerde arkadan geçen vapurun görülebildiği ileri sürülmüştü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının 2023 başında tamamlanması bekleniyor.
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