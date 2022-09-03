https://sputniknews.com.tr/20220903/kolombiyada-silahli-saldiri-8-polis-oldu-1060755281.html

Kolombiya'da silahlı saldırı: 8 polis öldü

Kolombiya'da silahlı saldırı: 8 polis öldü

Kolombiya'nın orta kesimlerinde bulunan Huila yönetim bölgesinde bombalı ve silahlı saldırı sonucu 8 polis öldü. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T05:11+0300

2022-09-03T05:11+0300

2022-09-03T05:11+0300

dünya

kolombiya

polis

saldırı

silahlı saldırı

farc

kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)

ölü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1043448428_3:0:1199:673_1920x0_80_0_0_ebb6d5c6ed3fdf047929666b7a3e1925.jpg

El Tiempo gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir sosyal yardım programından Huila'nın Neiva kentine bağlı San Luis kasabasına döndükleri sırada 2 devriye aracına kırsal alanda saldırı düzenlendi.Kara yolu ile ulaşımın zor olduğu bölgede önce bombalı saldırıya uğrayan 2 devriye aracına, ardından da uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı, 8 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.Saldırının failleri henüz belirlenemezken, Huila bölgesinde Kolombiya hükümeti ile 2016'da imzalanan barış anlaşmasına karşı çıkan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) mensup grupların bulunduğu biliniyor.'Bu olaylar, tam bir barışın açık bir sabotajını ifade ediyor'Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "San Luis, Huila'da 8 polisin öldüğü patlayıcılarla düzenlenen saldırıyı kati surette reddediyorum. Aileleriyle dayanışma içinde olduğumu bildiriyorum. Bu olaylar, tam bir barışın açık bir sabotajını ifade ediyor. Soruşturmayı üstlenmeleri için yetkililerden bölgeye gitmelerini istedim" ifadelerini kullandı.Savunma ve İçişleri Bakanları ile Ulusal Polis Genel Müdürüne Neiva'da bir acil durum masası kurulması talimatını veren Petro, saldırının düzenlendiği Neiva şehrine gitti.

https://sputniknews.com.tr/20220903/meksikada-futbol-sahasina-silahli-saldiri-4-olu-10-yarali-1060754684.html

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kolombiya, polis, saldırı, silahlı saldırı, farc, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), ölü