https://sputniknews.com.tr/20220903/japonya-124-yilin-en-sicak-2inci-yazini-yasadi-1060755877.html

Japonya 124 yılın en sıcak 2'inci yazını yaşadı

Japonya 124 yılın en sıcak 2'inci yazını yaşadı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin 1898'den bu yana görülen 2'inci en sıcak yaz mevsimini yaşadığını açıkladı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T09:37+0300

2022-09-03T09:37+0300

2022-09-03T10:13+0300

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Japonya bu yaz yüksek sıcaklık değerleriyle mücadele ederken, ülkede 1898'den bu yana görülen ikinci en sıcak yaz mevsiminin yaşadığı açıklandı. Bu yılın Haziran ve Ağustos ayları arasındaki verilere dayalı bir rapor yayınlayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ortalama sıcaklık değerlerinin normalden 0.91 santigrat derece daha sıcak olduğunun tespit edildiğini duyurdu. JMA, söz konusu alanda istatistiki verilerin kayda alınmaya başladığı yıl olan 1898'den bu yana ülkede görülen en sıcak ikinci yaz ayının bu yıl yaşandığını kaydederken, ülke genelindeki en sıcak yazın ise 2010'da görüldüğünü hatırlattı.'Nedeni küresel ısınma olabilir'Özellikle ülkenin Okinawa ve Anami bölgelerinde gözlenen sıcaklık değerlerinde artış yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, yüksek sıcaklıkların Japonya'nın güneyini etkileyen Pasifik yüksek basınç sisteminden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca küresel ısınmanın da aşırı sıcaklık değerlerinin görülmesine neden olmuş olabileceği kaydedildi.Japonya'da termometreler bu yaz 40.4 dereceyi bulan sıcaklık değerlerini göstermiş, en az 12 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Binlerce kişi ise sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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