https://sputniknews.com.tr/20220903/izmir-barosuna-nefrete-inat-yasasin-hayat-davasi-aciliyor-1060756400.html
İzmir Barosu'na 'nefrete inat, yaşasın hayat' davası açılıyor
İzmir Barosu'na 'nefrete inat, yaşasın hayat' davası açılıyor
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “İslam, zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor”... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T09:48+0300
2022-09-03T09:48+0300
2022-09-03T09:48+0300
türkiye
diyanet başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı
izmir barosu
dava
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, 2020 yılında yaptığı “İslam, zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor” açıklamasının ardından İzmir Barosu, Erbaş’ı eleştirerek “Nefrete inat, yaşasın hayat” başlığıyla şu açıklamayı yapmıştı:“Nefret söylemleri, temelinde insan hak ve özgürlükleri ile tarihsel kazanımları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Asıl mücadele edilmesi gereken, bu ayrımcı ve nefret dolu anlayıştır. Nefret söylemlerine karşı yaptırımlar getirmesi ve bu ifadelerin engellenmesi gereklidir. Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık da ırka, renge ve kökene dayalı ayrımcılık kadar ciddi bir sorundur. Diyanet İşleri Başkanı’nı yaptığı ayrımcı ve nefret söylemi içeren konuşması nedeniyle kınıyoruz.”ÖNCE TAKİPSİZLİKCumhuriyet'in haberine göre, açıklamanın ardından İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve Baro Yönetim Kurulu üyelerine Karşıyaka Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma üzerine Yücel ve yönetim kurulu üyeleri savunma yapmayı reddetti, düzenlenen fezlekede adı geçen avukatlar hakkında suç işlendiği yönünde yeterli delil bulunmadığından kovuşturma izni verilmedi.İKİNCİ İDDİANAMEMahkemenin takipsizlik kararına rağmen, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Baro Başkanı Yücel ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında iddianame hazırladı.İddianamede, yapılan tebligatlara rağmen savunmada bulunmayan avukatların “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verilmesi talep edildi.
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diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, izmir barosu, dava
diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, izmir barosu, dava
İzmir Barosu'na 'nefrete inat, yaşasın hayat' davası açılıyor
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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “İslam, zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor” sözlerine karşı, “Nefrete inat, yaşasın hayat” başlıklı açıklama yayımlayan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açılmasını talep etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, 2020 yılında yaptığı “İslam, zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor” açıklamasının ardından İzmir Barosu, Erbaş’ı eleştirerek “Nefrete inat, yaşasın hayat” başlığıyla şu açıklamayı yapmıştı:
“Nefret söylemleri, temelinde insan hak ve özgürlükleri ile tarihsel kazanımları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Asıl mücadele edilmesi gereken, bu ayrımcı ve nefret dolu anlayıştır. Nefret söylemlerine karşı yaptırımlar getirmesi ve bu ifadelerin engellenmesi gereklidir. Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık da ırka, renge ve kökene dayalı ayrımcılık kadar ciddi bir sorundur. Diyanet İşleri Başkanı’nı yaptığı ayrımcı ve nefret söylemi içeren konuşması nedeniyle kınıyoruz.”
ÖNCE TAKİPSİZLİK
Cumhuriyet'in haberine göre,
açıklamanın ardından İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve Baro Yönetim Kurulu üyelerine Karşıyaka Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma üzerine Yücel ve yönetim kurulu üyeleri savunma yapmayı reddetti, düzenlenen fezlekede adı geçen avukatlar hakkında suç işlendiği yönünde yeterli delil bulunmadığından kovuşturma izni verilmedi.
İKİNCİ İDDİANAME
Mahkemenin takipsizlik kararına rağmen, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Baro Başkanı Yücel ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında iddianame hazırladı.
İddianamede, yapılan tebligatlara rağmen savunmada bulunmayan avukatların “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verilmesi talep edildi.