https://sputniknews.com.tr/20220903/italyada-engelli-taklidi-yapan-yolcunun-tekerlekli-sandalyesinde-13-kg-uyusturucu-bulundu-1060764567.html

İtalya'da engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinde 13 kg uyuşturucu bulundu

İtalya'da engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinde 13 kg uyuşturucu bulundu

İtalya'nın Milano kentindeki bir havaalanında engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesine gizlediği 13 kilogram uyuşturucu tespit edildi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T16:52+0300

2022-09-03T16:52+0300

2022-09-03T16:52+0300

yaşam

uyuşturucu

italya

milano

engelli

tekerlekli sandalye

narkotik köpeği

narkotik

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İtalya'nın Milano kentinde narkotik köpeğinin dikkati uyuşturucu kaçakçılarının oyununu bozdu. Milano'daki bir havaalanında yapılan güvenlik araması esnasında narkotik köpeği, tekerlekli sandalyede uyuşturucu tespit ettiğine ilişkin tepkiler verdi. Köpeğin hareketlerinin ardından engelli taklidi yaptığı öğrenilen yolcu ayağa kalkarak yürümeye başladı. Polis, sandalyeyi bıçakla keserek parçalara ayırdı. Arama esnasında sandalyenin döşemesine gizlenmiş 13 kilogram uyuşturucu bulundu.

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italya

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uyuşturucu, italya, milano, engelli, tekerlekli sandalye, narkotik köpeği, narkotik