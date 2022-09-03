https://sputniknews.com.tr/20220903/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1060754275.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken arıza yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T03:23+0300
2022-09-03T03:23+0300
2022-09-03T03:23+0300
türkiye
istanbul
boğaz
trafik
gemi
askıya alma
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada boğaz trafiğinin askıya alındığı bildirildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20220902/istanbul-bogazinda-karaya-oturan-gemi-kurtarildi-istanbul-bogazi-gemi-trafigine-acildi-1060705673.html
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istanbul, boğaz, trafik, gemi, askıya alma
istanbul, boğaz, trafik, gemi, askıya alma
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken arıza yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada boğaz trafiğinin askıya alındığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı."