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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken arıza yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
boğaz
trafik
gemi
askıya alma
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada boğaz trafiğinin askıya alındığı bildirildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20220902/istanbul-bogazinda-karaya-oturan-gemi-kurtarildi-istanbul-bogazi-gemi-trafigine-acildi-1060705673.html
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istanbul, boğaz, trafik, gemi, askıya alma
istanbul, boğaz, trafik, gemi, askıya alma

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

03:23 03.09.2022
© DHAİstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© DHA
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İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken arıza yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada boğaz trafiğinin askıya alındığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı."
Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Boğaz gemi trafiğine açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
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Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
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