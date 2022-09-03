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İran, ABD’ye ait 2 deniz aracını alıkoydu
İran, ABD’ye ait 2 deniz aracını alıkoydu
İran Deniz Kuvvetleri, Kızıldeniz’de deniz güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD’ye ait iki insansız deniz aracına el koyduğunu ve ardından serbest... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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İran devlet televizyonu haberine göre, İran donanması Kızıldeniz’de ABD’ye ait iki deniz aracına el koydu. Haberde İran Deniz Kuvvetlerinin Kızıldeniz’de deniz güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD’ye ait iki insansız deniz aracına el koyduğu ve ardından serbest bıraktığı belirtildi. Devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde ise, gemi güvertesinde bulunan ABD’ye ait insansız deniz aracının İranlı askerler tarafından tekrar denize atıldığı görüldü.ABD tarafından 30 Ağustos'ta yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Basra Körfezi'nde ABD donanmasına ait insansız aracı ele geçirmeye çalıştığı ancak bu girişimin yakınlarda bulunan ABD'ye ait bir savaş gemisinin müdahalesiyle engellendiği duyurulmuştu.
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iran, abd, drone, kızıldeniz, el koyma
iran, abd, drone, kızıldeniz, el koyma

İran, ABD’ye ait 2 deniz aracını alıkoydu

00:01 03.09.2022 (güncellendi: 00:08 03.09.2022)
© İHA / HAMAD ALNAJJARİsrail ve ABD donanmalarından Kızıldeniz'de ilk kez ortak tatbikat
İsrail ve ABD donanmalarından Kızıldeniz'de ilk kez ortak tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© İHA / HAMAD ALNAJJAR
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İran Deniz Kuvvetleri, Kızıldeniz’de deniz güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD’ye ait iki insansız deniz aracına el koyduğunu ve ardından serbest bırakıldığını duyurdu.
İran devlet televizyonu haberine göre, İran donanması Kızıldeniz’de ABD’ye ait iki deniz aracına el koydu.
Haberde İran Deniz Kuvvetlerinin Kızıldeniz’de deniz güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD’ye ait iki insansız deniz aracına el koyduğu ve ardından serbest bıraktığı belirtildi.
Devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde ise, gemi güvertesinde bulunan ABD’ye ait insansız deniz aracının İranlı askerler tarafından tekrar denize atıldığı görüldü.
ABD tarafından 30 Ağustos'ta yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Basra Körfezi'nde ABD donanmasına ait insansız aracı ele geçirmeye çalıştığı ancak bu girişimin yakınlarda bulunan ABD'ye ait bir savaş gemisinin müdahalesiyle engellendiği duyurulmuştu.
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