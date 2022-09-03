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Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü
Hindistan'da yıldırım düşmesi son 24 saatte en az 17 kişi hayatını kaybetti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T13:14+0300
2022-09-03T13:14+0300
dünya
hindistan halk partisi (bjp)
yıldırım
ölüm
muson
muson yağmurları
sağanak
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
tarım işçisi
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Hindistan'ın 6 bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgarlar hayatı durma noktasına getirdi. Bihar eyaletinde son 24 saatte düşen yıldırımlar nedeniyle 3'ü çocuk en az 17 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerinin büyük çoğunluğunun tarım işçisi olduğu öğrenildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi. Bihar Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, yardım teklifinde bulunulduğunu duyurdu. Kumar ayrıca, önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması çağrısında bulundu. Haziran ve Temmuz aylarında, Bihar eyaletinde 60'tan fazla kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220903/bakan-kurum-cumhurbaskani-erdoganin-talimatiyla-pakistan-icin-yardim-kampanyasi-baslattik-1060757059.html
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hindistan halk partisi (bjp), yıldırım, ölüm, muson, muson yağmurları, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, tarım işçisi, bihar
hindistan halk partisi (bjp), yıldırım, ölüm, muson, muson yağmurları, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, tarım işçisi, bihar

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü

13:14 03.09.2022
© AAYıldırım
Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AA
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Hindistan'da yıldırım düşmesi son 24 saatte en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın 6 bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgarlar hayatı durma noktasına getirdi. Bihar eyaletinde son 24 saatte düşen yıldırımlar nedeniyle 3'ü çocuk en az 17 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerinin büyük çoğunluğunun tarım işçisi olduğu öğrenildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi. Bihar Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, yardım teklifinde bulunulduğunu duyurdu. Kumar ayrıca, önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması çağrısında bulundu. Haziran ve Temmuz aylarında, Bihar eyaletinde 60'tan fazla kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
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