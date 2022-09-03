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Gorbaçov’a veda töreni başladı
Gorbaçov’a veda töreni başladı
Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov’a veda töreni Sendikalar Meclisi Sütunlar Salonu'nda başladı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
mihail gorbaçov
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30 Ağustos Salı günü hayatını kaybeden SSCB eski başkanı Mihail Gorbaçov’a veda töreni Moskova'daki Sendikalar Meclisi Sütunlar Salonu'nda başladı.Rusya Devlet Başkanlığı yönetiminin protokol servisi tarafından düzenlenen tören bugün saat 10.00'da ziyaretçilere açıldı.Veda töreninin ardından Gorbaçov, Novodeviciy Mezarlığı'na defnedilecek.SSCB'nin ilk ve son başkanı Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede 30 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.
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mihail gorbaçov, cenaze, sscb, rusya
mihail gorbaçov, cenaze, sscb, rusya

Gorbaçov’a veda töreni başladı

11:28 03.09.2022 (güncellendi: 11:29 03.09.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMihail Gorbaçov
Mihail Gorbaçov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© Sputnik
/
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Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov’a veda töreni Sendikalar Meclisi Sütunlar Salonu'nda başladı.
30 Ağustos Salı günü hayatını kaybeden SSCB eski başkanı Mihail Gorbaçov’a veda töreni Moskova'daki Sendikalar Meclisi Sütunlar Salonu'nda başladı.
Rusya Devlet Başkanlığı yönetiminin protokol servisi tarafından düzenlenen tören bugün saat 10.00'da ziyaretçilere açıldı.
Veda töreninin ardından Gorbaçov, Novodeviciy Mezarlığı'na defnedilecek.
SSCB'nin ilk ve son başkanı Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede 30 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.
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