https://sputniknews.com.tr/20220903/goc-idaresi-baskanligi-turkiye-sinir-disi-sayilarinda-avrupayi-geride-birakti-1060762683.html

Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye, sınır dışı sayılarında Avrupa'yı geride bıraktı

Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye, sınır dışı sayılarında Avrupa'yı geride bıraktı

Göç İdaresi Başkanlığınca, yılın ilk 8 ayında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 75 bin 678'e yükseldiği, Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T15:40+0300

2022-09-03T15:40+0300

2022-09-03T15:40+0300

türkiye

göç idaresi

içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü

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Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele kapsamda, bu yıl 204 bin 966 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiği belirtildi.Açıklamada, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 158 bin 525 olduğu kaydedildi.Tüm uyruklarla, yılbaşından bu yana, 8 ayda, 75 bin 678 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği aktarılan açıklamada, geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısının yüzde 143 arttığı ifade edildi.Açıklamada, "Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 150, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 61 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 183 artmıştır. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 401 bin 187'ye ulaşmıştır." denildi.Afganistan'a bu yıl içinde düzenlenen 186 charter seferi ile 34 bin 557, tarifeli uçuşlarla 10 bin 229 olmak üzere 44 bin 786 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşünün sağlandığı belirtilen açıklamada, Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla 8 bin 114 düzensiz göçmenin güvenli şekilde ülkesine gönderildiği bildirildi.Son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olan Türkiye'de, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirildiği savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:"2021'de AB ülkelerinde 696 bin 35 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 73 bin 30'u sınır dışı edilmiştir. Böylelikle Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 olmuştur. Ülke bazında bakıldığında ise sınır dışı başarı oranının Almanya'da yüzde 9 (120 bin 285 düzensiz göçmenden 10 bin 785'i sınır dışı edilmiştir), Belçika'da yüzde 24 (10 bin 885 düzensiz göçmenden 2 bin 655'i sınır dışı edilmiştir), Yunanistan'da yüzde 18 (38 bin 15 düzensiz göçmenden 6 bin 880'i sınır dışı edilmiştir) ve Avusturya'da yüzde 11 (38 bin 410 düzensiz göçmenden 4 bin 480'i sınır dışı edilmiştir) olduğu görülmüştür. Ülkemizin sınır dışı başarı oranı ise 2022 içinde toplam yakalamalardan, illegal çıkış yaparken yakalanan Suriye uyruklu yabancılar, geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar düşüldüğünde yüzde 67'ye yükselmiştir."Türkiye'de, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 75 bin 678'e yükseldiği aktarılan açıklamada, "Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 seviyesindeyken, ülkemiz yüzde 67 sınır dışı başarı oranı ile tüm Avrupa'yı geride bırakmıştır." değerlendirmesi yapıldı.Göç İdaresi Başkanlığı açıklamasında, geri gönderme merkezi sayısının 30'a, kapasitesinin 20 bin 540'a yükseltildiği belirtildi. Böylece Türkiye'nin, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bıraktığı kaydedilen açıklamada, "Halihazırda geri gönderme merkezlerimizde 91 farklı uyruktan 17 bin 569 yabancı (5 bin 259'u Pakistan, 3 bin 888'i Afganistan ve 8 bin 422'si diğer uyruk) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

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göç idaresi, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü