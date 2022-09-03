https://sputniknews.com.tr/20220903/genco-erkal-hastaneye-kaldirildi-1060753470.html

Genco Erkal hastaneye kaldırıldı

Genco Erkal hastaneye kaldırıldı

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tiyatro oyunu sırasında sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

genco erkal

kuzey kıbrıs

hastane

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Ünlü sanatçı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs'ta, 'Şahdamarım' adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı.İzleyeciler, Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sandı. Olayı sahnedeki müzisyenler farketti ve ilk müdahaleyi yaptı.NTV'nin aktardığına göre Erkal, kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü tiyatro sanatçısının yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi.Erkal, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacak.

kuzey kıbrıs

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genco erkal, kuzey kıbrıs, hastane