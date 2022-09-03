https://sputniknews.com.tr/20220903/genco-erkal-hastaneye-kaldirildi-1060753470.html
Genco Erkal hastaneye kaldırıldı
Genco Erkal hastaneye kaldırıldı
Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tiyatro oyunu sırasında sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T02:29+0300
2022-09-03T02:29+0300
2022-09-03T02:32+0300
yaşam
genco erkal
kuzey kıbrıs
hastane
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Ünlü sanatçı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs'ta, 'Şahdamarım' adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı.İzleyeciler, Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sandı. Olayı sahnedeki müzisyenler farketti ve ilk müdahaleyi yaptı.NTV'nin aktardığına göre Erkal, kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü tiyatro sanatçısının yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi.Erkal, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacak.
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genco erkal, kuzey kıbrıs, hastane
genco erkal, kuzey kıbrıs, hastane
Genco Erkal hastaneye kaldırıldı
02:29 03.09.2022 (güncellendi: 02:32 03.09.2022) Abone ol
Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tiyatro oyunu sırasında sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Ünlü sanatçı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs'ta, 'Şahdamarım' adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı.
İzleyeciler, Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sandı. Olayı sahnedeki müzisyenler farketti ve ilk müdahaleyi yaptı.
NTV'nin aktardığına göre Erkal, kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü tiyatro sanatçısının yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi.
Erkal, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacak.