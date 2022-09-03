https://sputniknews.com.tr/20220903/gazprom--siemensin-kuzey-akim-turbinini-onaracak-imkanlari-yok-1060759503.html

Gazprom: Siemens’in Kuzey Akım türbinini onaracak imkanları yok

Gazprom: Siemens’in Kuzey Akım türbinini onaracak imkanları yok

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Siemens’in arızalanan Kuzey Akım türbinini onaracak imkanlarının olmadığını duyurdu. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T12:51+0300

2022-09-03T12:51+0300

2022-09-03T12:51+0300

gazprom

kuzey akım

dünya

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Gazprom’dan yapılan açıklamada, Siemens'in Kuzey Akım ünitesinin onarım çalışmalarına dahil olduğu, tespit ettiği arızaları gidermeye hazır olduğu, ancak bunları onaracak hiçbir yer olmadığı belirtildi.Açıklamada, “Mevcut sözleşmeye uygun olarak onarım çalışmalarına katılan Siemens, arızaları tespit etti, yağ sızıntılarının tespitine ilişkin tutanağı imzaladı ve bunları düzeltmeye hazır, ancak onarımı yapabileceği bir yer yok” ifadeleri kullanıldı.Gazprom, önceki gün teknik bakım nedeniyle üç gün süreyle durdurulan Kuzey Akım’ın çalışır durumdaki tek gaz kompresör ünitesi Trent 60'taki yağ sızıntısı nedeniyle gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

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gazprom, kuzey akım