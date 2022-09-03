https://sputniknews.com.tr/20220903/gazprom--siemensin-kuzey-akim-turbinini-onaracak-imkanlari-yok-1060759503.html
Gazprom: Siemens’in Kuzey Akım türbinini onaracak imkanları yok
Gazprom: Siemens’in Kuzey Akım türbinini onaracak imkanları yok
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Siemens’in arızalanan Kuzey Akım türbinini onaracak imkanlarının olmadığını duyurdu. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T12:51+0300
2022-09-03T12:51+0300
2022-09-03T12:51+0300
gazprom
kuzey akım
dünya
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Gazprom’dan yapılan açıklamada, Siemens'in Kuzey Akım ünitesinin onarım çalışmalarına dahil olduğu, tespit ettiği arızaları gidermeye hazır olduğu, ancak bunları onaracak hiçbir yer olmadığı belirtildi.Açıklamada, “Mevcut sözleşmeye uygun olarak onarım çalışmalarına katılan Siemens, arızaları tespit etti, yağ sızıntılarının tespitine ilişkin tutanağı imzaladı ve bunları düzeltmeye hazır, ancak onarımı yapabileceği bir yer yok” ifadeleri kullanıldı.Gazprom, önceki gün teknik bakım nedeniyle üç gün süreyle durdurulan Kuzey Akım’ın çalışır durumdaki tek gaz kompresör ünitesi Trent 60'taki yağ sızıntısı nedeniyle gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu duyurmuştu.
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gazprom, kuzey akım
Gazprom: Siemens’in Kuzey Akım türbinini onaracak imkanları yok
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Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Siemens’in arızalanan Kuzey Akım türbinini onaracak imkanlarının olmadığını duyurdu.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, Siemens'in Kuzey Akım ünitesinin onarım çalışmalarına dahil olduğu, tespit ettiği arızaları gidermeye hazır olduğu, ancak bunları onaracak hiçbir yer olmadığı belirtildi.
Açıklamada, “Mevcut sözleşmeye uygun olarak onarım çalışmalarına katılan Siemens, arızaları tespit etti, yağ sızıntılarının tespitine ilişkin tutanağı imzaladı ve bunları düzeltmeye hazır, ancak onarımı yapabileceği bir yer yok” ifadeleri kullanıldı.
Gazprom, önceki gün teknik bakım nedeniyle üç gün süreyle durdurulan Kuzey Akım’ın çalışır durumdaki tek gaz kompresör ünitesi Trent 60'taki yağ sızıntısı nedeniyle gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu duyurmuştu.