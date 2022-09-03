https://sputniknews.com.tr/20220903/galatasaray-adasina-silahli-saldiri-1060764474.html

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T16:46+0300

2022-09-03T16:46+0300

2022-09-03T17:33+0300

türkiye

galatasaray

ada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103919/14/1039191433_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bda1ea74f3fc2f477f5ebe3efd5f69c2.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezine ateş açılmasının ardından, dün akşam saatlerinde de Galatasaray Adası'na ateş açıldığı ortaya çıktı.Bebek'te bulunan Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, adanın camları kırıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, ada