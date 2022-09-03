https://sputniknews.com.tr/20220903/galatasaray-adasina-silahli-saldiri-1060764474.html
Galatasaray Adası'na silahlı saldırı
Galatasaray Adası'na silahlı saldırı
Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T16:46+0300
2022-09-03T16:46+0300
2022-09-03T17:33+0300
türkiye
galatasaray
ada
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezine ateş açılmasının ardından, dün akşam saatlerinde de Galatasaray Adası'na ateş açıldığı ortaya çıktı.Bebek'te bulunan Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, adanın camları kırıldı.
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galatasaray, ada
Galatasaray Adası'na silahlı saldırı
16:46 03.09.2022 (güncellendi: 17:33 03.09.2022) Abone ol
Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezine ateş açılmasının ardından, dün akşam saatlerinde de Galatasaray Adası'na ateş açıldığı ortaya çıktı.
Bebek'te bulunan Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.
Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, adanın camları kırıldı.