https://sputniknews.com.tr/20220903/donetsk-halk-cumhuriyetinde-ukrayna-ordusunun-bombardimanlarinda-5-asker-hayatini-kaybetti-1060770999.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun bombardımanlarında 5 asker hayatını kaybetti
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun bombardımanlarında 5 asker hayatını kaybetti
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun bir günde DHC topraklarında yer alan yedi yerleşime 160’tan fazla mermi ateşlediğini... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T21:39+0300
2022-09-03T21:39+0300
2022-09-03T21:41+0300
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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin DHC’deki yerleşimleri bombalamaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordusunun son bir günde DHC topraklarında yer alan yedi yerleşime 160’tan fazla mermi ateşlediği, bombardımanlarda 5 savunucu askerin hayatını kaybettiği, 12 askerin de yaralandığı belirtildi.Açıklamada, “Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki DHC temsilciliğinin verilerine göre gün içinde düşman BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemlerinden, 155, 152 ve 122 mm’lik toplardan ve 120 mm’lik havan toplarından 160’ın üzerinde mühimmat ateşledi. Cumhuriyetin yedi yerleşimi bombardımana maruz kaldı” denildi.DHC topraklarının bombalanması sonucu 18 konut binasının ve 6 sivil altyapı tesisinin hasar gördüğüne dikkat çekilen açıklamada, ayrıca çatışmalarda DHC ordusundan 5 askerin hayatını kaybettiği, 12 askerin de yaralandığı ifade edildi.
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donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, ukrayna, mermi
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun bombardımanlarında 5 asker hayatını kaybetti
21:39 03.09.2022 (güncellendi: 21:41 03.09.2022) Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun bir günde DHC topraklarında yer alan yedi yerleşime 160’tan fazla mermi ateşlediğini, bombardımanlarda 5 savunucu askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin DHC’deki yerleşimleri bombalamaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordusunun son bir günde DHC topraklarında yer alan yedi yerleşime 160’tan fazla mermi ateşlediği, bombardımanlarda 5 savunucu askerin hayatını kaybettiği, 12 askerin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, “Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki DHC temsilciliğinin verilerine göre gün içinde düşman BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemlerinden, 155, 152 ve 122 mm’lik toplardan ve 120 mm’lik havan toplarından 160’ın üzerinde mühimmat ateşledi. Cumhuriyetin yedi yerleşimi bombardımana maruz kaldı” denildi.
DHC topraklarının bombalanması sonucu 18 konut binasının ve 6 sivil altyapı tesisinin hasar gördüğüne dikkat çekilen açıklamada, ayrıca çatışmalarda DHC ordusundan 5 askerin hayatını kaybettiği, 12 askerin de yaralandığı ifade edildi.