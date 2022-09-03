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Devlet Bahçeli: Terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz
Devlet Bahçeli: Terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T00:16+0300
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devlet bahçeli
politika
festival
yasak
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Bahçeli, Etimesgut Belediyesi tarafından Türk Beyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen "24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı.Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Bahçeli, "Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır." diye konuştu.MHP'li belediyelerin festival programlarında 'edep, denge, seviye, milli ve manevi değerlerin hükmü' bulunduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20220818/zeytinli-rock-festivali-icin-organizasyon-firmasindan-mahkemeye-basvuru-1060083444.html
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devlet bahçeli, festival, yasak, konser, etimesgut
devlet bahçeli, festival, yasak, konser, etimesgut

Devlet Bahçeli: Terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz

00:16 03.09.2022 (güncellendi: 00:20 03.09.2022)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz." dedi.
Bahçeli, Etimesgut Belediyesi tarafından Türk Beyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen "24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı.
Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Bahçeli, "Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır." diye konuştu.
MHP'li belediyelerin festival programlarında 'edep, denge, seviye, milli ve manevi değerlerin hükmü' bulunduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:
"Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut'a baksın. Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır. Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu'nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur."
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