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Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
Çanakkale'de içerisinde 52 yolcu ve 3 personelin bulunduğu tur otobüsü devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T14:35+0300
2022-09-03T14:35+0300
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Çanakkale'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 54 kişi yaralandı.İzmit'ten 3 personel ve 52 yolcu ile hareket eden Özgür Ercan'ın kullandığı 34 KLC 80 plakalı otobüs, Çanakkale-Ezine kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Sağlık ekipleri, araçtaki yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan 54 kişi ise Çanakkale, Ayvacık, Ezine ve Bayramiç devlet hastanelerine kaldırıldı.Çetinkaya'nın cesedi, Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Otobüs, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı

14:35 03.09.2022
© AAtur otobüsü
tur otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AA
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Çanakkale'de içerisinde 52 yolcu ve 3 personelin bulunduğu tur otobüsü devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı.
Çanakkale'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 54 kişi yaralandı.
İzmit'ten 3 personel ve 52 yolcu ile hareket eden Özgür Ercan'ın kullandığı 34 KLC 80 plakalı otobüs, Çanakkale-Ezine kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 54 kişi ise Çanakkale, Ayvacık, Ezine ve Bayramiç devlet hastanelerine kaldırıldı.

Çetinkaya'nın cesedi, Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Otobüs, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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