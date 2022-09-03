https://sputniknews.com.tr/20220903/camiden-antika-zannedip-malzeme-caldi-1060758426.html

Camiden antika zannedip malzeme çaldı

Camiden antika zannedip malzeme çaldı

Konya’da bir camiye giren hırsız, antika zannettiği malzemeleri çaldı. Hırsızlık şüphelisini tespit eden polis ekipleri şahsı evinde çaldığı malzemelerle... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T12:39+0300

2022-09-03T12:39+0300

2022-09-03T12:39+0300

türkiye

hırsızlık

hırsız

konya

cami

antika

tarihi eser

polis

tutuklama

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Konya'nın merkez ilçesi Selçuklu'da bulunan Feritpaşa Mahallesi’nde 63 yıl önce inşa edilen Odacı Cami’de meydana gelen olayda, camide bulunan çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Camide bulunan güvenlik kameralarından olayın şüphelisinin daha önceden birçok hırsızlık olayına karışan şahıs olduğunu tespit eden Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Çaldığı malzemelerle birlikte yakalanan şüpheli Mehmet K. ilk ifadesinde malzemelerin görünüm itibarıyla antika olduğunu düşündüğünü ve satmayı planladığını itiraf etti. Polis ekiplerince evde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler ise cami görevlilerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet K’nin daha önceden hırsızlık, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan 25 kaydının olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220903/istanbulda-operasyon-120-duzensiz-gocmen-yakalandi-1060758276.html

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hırsızlık, hırsız, konya, cami, antika, tarihi eser, polis, tutuklama