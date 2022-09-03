https://sputniknews.com.tr/20220903/camiden-antika-zannedip-malzeme-caldi-1060758426.html
Camiden antika zannedip malzeme çaldı
Camiden antika zannedip malzeme çaldı
Konya’da bir camiye giren hırsız, antika zannettiği malzemeleri çaldı. Hırsızlık şüphelisini tespit eden polis ekipleri şahsı evinde çaldığı malzemelerle... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T12:39+0300
2022-09-03T12:39+0300
2022-09-03T12:39+0300
türkiye
hırsızlık
hırsız
konya
cami
antika
tarihi eser
polis
tutuklama
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Konya'nın merkez ilçesi Selçuklu'da bulunan Feritpaşa Mahallesi’nde 63 yıl önce inşa edilen Odacı Cami’de meydana gelen olayda, camide bulunan çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Camide bulunan güvenlik kameralarından olayın şüphelisinin daha önceden birçok hırsızlık olayına karışan şahıs olduğunu tespit eden Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Çaldığı malzemelerle birlikte yakalanan şüpheli Mehmet K. ilk ifadesinde malzemelerin görünüm itibarıyla antika olduğunu düşündüğünü ve satmayı planladığını itiraf etti. Polis ekiplerince evde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler ise cami görevlilerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet K’nin daha önceden hırsızlık, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan 25 kaydının olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220903/istanbulda-operasyon-120-duzensiz-gocmen-yakalandi-1060758276.html
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hırsızlık, hırsız, konya, cami, antika, tarihi eser, polis, tutuklama
hırsızlık, hırsız, konya, cami, antika, tarihi eser, polis, tutuklama
Camiden antika zannedip malzeme çaldı
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Konya’da bir camiye giren hırsız, antika zannettiği malzemeleri çaldı. Hırsızlık şüphelisini tespit eden polis ekipleri şahsı evinde çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.
Konya'nın merkez ilçesi Selçuklu'da bulunan Feritpaşa Mahallesi’nde 63 yıl önce inşa edilen Odacı Cami’de meydana gelen olayda, camide bulunan çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Camide bulunan güvenlik kameralarından olayın şüphelisinin daha önceden birçok hırsızlık olayına karışan şahıs olduğunu tespit eden Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Çaldığı malzemelerle birlikte yakalanan şüpheli Mehmet K. ilk ifadesinde malzemelerin görünüm itibarıyla antika olduğunu düşündüğünü ve satmayı planladığını itiraf etti. Polis ekiplerince evde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler ise cami görevlilerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet K’nin daha önceden hırsızlık, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan 25 kaydının olduğu öğrenildi.