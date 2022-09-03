https://sputniknews.com.tr/20220903/cakarli-aracla-yakalanan-surucu-abartiyorsunuz-vatan-haini-miyim-1060751251.html

Çakarlı araçla yakalanan sürücü: Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?

Çakarlı araçla yakalanan sürücü: Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?

Aksaray’da uygulama alanına çakar lambaları açık giren ve polisi fark edince çakar lambayı söndüren sürücü, "Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?” diyerek... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T01:09+0300

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türkiye

çakar

kontrol

trafik

araba

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Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki noktada denetim yaptı. Uygulama esnasında noktaya yaklaşan bir minibüste çakar olduğunu fark eden polis, “Dur” ihtarında bulundu. Polisi gören sürücü, çakar lambalarını kapattı. Araç sürücüsü Ö.T. (35) polis ekiplerine ilk olarak çakar lamba olmadığını söyledi. Daha sonra araç içerisinde yapılan aramada çakmaklığa takılı elektronik düzeneği fark eden bekçiler çakar lambayı yakarak buldu. Sürücü, çakar lambanın bulunmasının ardından bu kez polis ekiplerine savunmada bulundu. Polislere, "Öyle bir diyorsunuz ki sanki ben vatan hainiyim. Sende benim yerimde olsan aynıyı söyleyebilirsin. Sende olsan söyleyebilirsin. Abartıyorsunuz" dedi. Çakarlı lambası sökülen sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 1823 TL para cezası uygulandı. Araç denetimler çerçevesinde incelendikten sonra gönderildi.

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çakar, kontrol, trafik, araba