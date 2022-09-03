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Çakarlı araçla yakalanan sürücü: Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?
Çakarlı araçla yakalanan sürücü: Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?
Aksaray’da uygulama alanına çakar lambaları açık giren ve polisi fark edince çakar lambayı söndüren sürücü, "Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?” diyerek... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T01:09+0300
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türkiye
çakar
kontrol
trafik
araba
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Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki noktada denetim yaptı. Uygulama esnasında noktaya yaklaşan bir minibüste çakar olduğunu fark eden polis, “Dur” ihtarında bulundu. Polisi gören sürücü, çakar lambalarını kapattı. Araç sürücüsü Ö.T. (35) polis ekiplerine ilk olarak çakar lamba olmadığını söyledi. Daha sonra araç içerisinde yapılan aramada çakmaklığa takılı elektronik düzeneği fark eden bekçiler çakar lambayı yakarak buldu. Sürücü, çakar lambanın bulunmasının ardından bu kez polis ekiplerine savunmada bulundu. Polislere, "Öyle bir diyorsunuz ki sanki ben vatan hainiyim. Sende benim yerimde olsan aynıyı söyleyebilirsin. Sende olsan söyleyebilirsin. Abartıyorsunuz" dedi. Çakarlı lambası sökülen sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 1823 TL para cezası uygulandı. Araç denetimler çerçevesinde incelendikten sonra gönderildi.
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çakar, kontrol, trafik, araba
çakar, kontrol, trafik, araba

Çakarlı araçla yakalanan sürücü: Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?

01:09 03.09.2022 (güncellendi: 01:24 03.09.2022)
© İHA / YASİN CAN - YAVUZ AKKAN-AW703992Çakarlı araçla yakalanan sürücü: Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?
Çakarlı araçla yakalanan sürücü: Abartıyorsunuz, vatan haini miyim? - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© İHA / YASİN CAN - YAVUZ AKKAN-AW703992
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Aksaray’da uygulama alanına çakar lambaları açık giren ve polisi fark edince çakar lambayı söndüren sürücü, "Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?” diyerek kendini savundu. Sürücüye 1823 TL para cezası uygulandı.
Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki noktada denetim yaptı.

Uygulama esnasında noktaya yaklaşan bir minibüste çakar olduğunu fark eden polis, “Dur” ihtarında bulundu. Polisi gören sürücü, çakar lambalarını kapattı.

Araç sürücüsü Ö.T. (35) polis ekiplerine ilk olarak çakar lamba olmadığını söyledi. Daha sonra araç içerisinde yapılan aramada çakmaklığa takılı elektronik düzeneği fark eden bekçiler çakar lambayı yakarak buldu.

Sürücü, çakar lambanın bulunmasının ardından bu kez polis ekiplerine savunmada bulundu. Polislere, "Öyle bir diyorsunuz ki sanki ben vatan hainiyim. Sende benim yerimde olsan aynıyı söyleyebilirsin. Sende olsan söyleyebilirsin. Abartıyorsunuz" dedi.

Çakarlı lambası sökülen sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 1823 TL para cezası uygulandı. Araç denetimler çerçevesinde incelendikten sonra gönderildi.
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