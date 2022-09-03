Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220903/besledigi-dananin-boynuz-darbesiyle-savrularak-dusen-kisi-hayatini-kaybetti-1060771223.html
Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi hayatını kaybetti
Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Kiraz ilçesinde hayvancılık yapan bir kişi, beslediği dananın boynuz darbelerinin ardından savrulması sonucu hayatını kaybetti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T21:53+0300
2022-09-03T21:57+0300
türkiye
izmir
dana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044711912_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_3e65c864f2ebed845ede84bbcb7bb1ea.jpg
İzmir’in Kiraz ilçesinde yaşanan olayda, 55 yaşındaki Mehmet Türkekul, İstiklal Mahallesi'ndeki ahırında hayvanlara yem verdiği sırada bir dananın boynuz darbelerine maruz kaldı.Savrularak duvardaki demire başını çarpan Türkekul, yere düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Türkekul'un olay yerinde öldüğünü belirledi.Türkekul'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044711912_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_01ee7a8ee6d1d4acea3e86a672e8df5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, dana
izmir, dana

Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi hayatını kaybetti

21:53 03.09.2022 (güncellendi: 21:57 03.09.2022)
© Fotoğraf : ntv.com.trKurbanlık, dana
Kurbanlık, dana - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© Fotoğraf : ntv.com.tr
Abone olTelegram
İzmir'in Kiraz ilçesinde hayvancılık yapan bir kişi, beslediği dananın boynuz darbelerinin ardından savrulması sonucu hayatını kaybetti.
İzmir’in Kiraz ilçesinde yaşanan olayda, 55 yaşındaki Mehmet Türkekul, İstiklal Mahallesi'ndeki ahırında hayvanlara yem verdiği sırada bir dananın boynuz darbelerine maruz kaldı.
Savrularak duvardaki demire başını çarpan Türkekul, yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Türkekul'un olay yerinde öldüğünü belirledi.
Türkekul'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала