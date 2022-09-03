https://sputniknews.com.tr/20220903/besledigi-dananin-boynuz-darbesiyle-savrularak-dusen-kisi-hayatini-kaybetti-1060771223.html
Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi hayatını kaybetti
Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Kiraz ilçesinde hayvancılık yapan bir kişi, beslediği dananın boynuz darbelerinin ardından savrulması sonucu hayatını kaybetti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T21:53+0300
2022-09-03T21:53+0300
2022-09-03T21:57+0300
türkiye
izmir
dana
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İzmir’in Kiraz ilçesinde yaşanan olayda, 55 yaşındaki Mehmet Türkekul, İstiklal Mahallesi'ndeki ahırında hayvanlara yem verdiği sırada bir dananın boynuz darbelerine maruz kaldı.Savrularak duvardaki demire başını çarpan Türkekul, yere düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Türkekul'un olay yerinde öldüğünü belirledi.Türkekul'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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izmir, dana
Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi hayatını kaybetti
21:53 03.09.2022 (güncellendi: 21:57 03.09.2022) Abone ol
İzmir'in Kiraz ilçesinde hayvancılık yapan bir kişi, beslediği dananın boynuz darbelerinin ardından savrulması sonucu hayatını kaybetti.
İzmir’in Kiraz ilçesinde yaşanan olayda, 55 yaşındaki Mehmet Türkekul, İstiklal Mahallesi'ndeki ahırında hayvanlara yem verdiği sırada bir dananın boynuz darbelerine maruz kaldı.
Savrularak duvardaki demire başını çarpan Türkekul, yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Türkekul'un olay yerinde öldüğünü belirledi.
Türkekul'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.