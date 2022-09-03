https://sputniknews.com.tr/20220903/benzin-ve-motorine-indirim-1060756627.html
Benzin ve motorine indirim
Benzin ve motorine indirim
3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş fiyat indirim yapıldı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T10:07+0300
2022-09-03T10:07+0300
2022-09-03T10:07+0300
ekonomi
zam
indirim
motorin
benzin
brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
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Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı. Daha önce de brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapılmıştı. 25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına ise 87 kuruş daha zam yapılmıştı. Habertürk'ün haberine göre, İstanbul'da ortalama olarak 21.15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanacak son akaryakıt indiriminin ardından 20 liraya kadar geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20220811/bakan-nebati-turkiye-benzin-ve-motorinde-ab-ulkelerinin-tamamindan-daha-dusuk-vergi-aliyor-1059810814.html
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zam, indirim, motorin, benzin, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı
zam, indirim, motorin, benzin, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı
Benzin ve motorine indirim
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3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş fiyat indirim yapıldı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı. Daha önce de brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapılmıştı.
25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına ise 87 kuruş daha zam yapılmıştı. Habertürk'ün haberine göre, İstanbul'da ortalama olarak 21.15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanacak son akaryakıt indiriminin ardından 20 liraya kadar geriledi.