https://sputniknews.com.tr/20220903/benzin-ve-motorine-indirim-1060756627.html

Benzin ve motorine indirim

Benzin ve motorine indirim

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş fiyat indirim yapıldı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T10:07+0300

2022-09-03T10:07+0300

2022-09-03T10:07+0300

ekonomi

zam

indirim

motorin

benzin

brent petrol

brent petrolün varil fiyatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101406/38/1014063873_3:0:1023:574_1920x0_80_0_0_796276873db4611d688240d8b131504b.jpg

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı. Daha önce de brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapılmıştı. 25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına ise 87 kuruş daha zam yapılmıştı. Habertürk'ün haberine göre, İstanbul'da ortalama olarak 21.15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanacak son akaryakıt indiriminin ardından 20 liraya kadar geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20220811/bakan-nebati-turkiye-benzin-ve-motorinde-ab-ulkelerinin-tamamindan-daha-dusuk-vergi-aliyor-1059810814.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zam, indirim, motorin, benzin, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı