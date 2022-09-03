https://sputniknews.com.tr/20220903/arjantinde-silahli-saldiri-girisimine-ugrayan-kirchner-icin-dayanisma-gosterisi-duzenlendi-1060752781.html

Arjantin'de silahlı saldırı girişimine uğrayan Kirchner için dayanışma gösterisi düzenlendi

Arjantin'de silahlı saldırı girişimine uğrayan Kirchner için dayanışma gösterisi düzenlendi

Arjantin'de binlerce kişi, dün silahlı saldırı girişimine maruz kalan Devlet Başkanı Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a destek... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T02:10+0300

2022-09-03T02:10+0300

2022-09-03T02:10+0300

dünya

arjantin

cristina fernandez de kirchner

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suikast girişimi

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Arjantin hükümetinin öncülüğünde başkent Buenos Aires'teki hükümet binası Casa Rosada'nın önündeki sembolik Mayıs Meydanı'nda düzenlenen gösteriye kabinenin yanı sıra siyasi, sosyal ve sendikal örgütlerin temsilcileri ile binlerce kişi katıldı.Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in cuma gününü resmi tatil ilan etmesinin ardından Mayıs Meydanı ile meydana çıkan 3 caddeyi dolduran göstericiler, Devlet Başkanı Yardımcısı Fernandez de Kirchner'ın maruz kaldığı silahlı saldırı girişimini kınadı ve ulusal birlik çağrısında bulundu.Arjantin Aktörler Derneği Başkanı Alejandro Darin'in okuduğu bildiride, Kirchner ve Peronizm'e muhalif çevrelerin düzenledikleri gösterilerde kullandıkları ceset çuvalları, tabut ve giyotin gibi nesneler örnek gösterilerek, medyada ve siyasette yer alan ötekileştirme ve nefret dili kınandı.Bildiride, "Arjantin halkı, Cristina'ya veya Peronizm'e sempati duymayan milyonlarca kişi de dahil olmak üzere, olanlar karşısında şok oldu. Ulusal birlik için bu çağrıyı tüm vatandaşların onuruna yapıyoruz ancak ne pahasına olursa olsun: nefrete hayır" denildi.Kirchner'a silahlı saldırı girişimiFernandez de Kirchner, dün akşam saatlerinde evine girmeden önce kendisine destek olmak için toplanan taraftarlarını selamladığı sırada kalabalığın arasından bir kişi Kirchner'ın yüzüne yakın mesafeden silah doğrultmuş, saldırgan tetiği çekmesine rağmen silah tutukluk yapıp patlamamıştı.Kirchner'ın yargılandığı davada hakkında 12 yıl hapis istenmesinin ardından evinin önünde başlayan gösterileri fırsat bilen saldırganın 1993'ten beri Arjantin'de yaşayan 35 yaşındaki Fernando Andres Sabag Montie olduğu öğrenilmiş ve olay yerinde gözaltına alınmıştı.Yapılan analizlerin ardından silahın Bersa model Lusber 84 olduğu, şarjörünün de dolu olduğu belirtilmişti.Kirchner'a suikast girişimi ulusal ve uluslararası çevrelerce sert bir şekilde kınanmış, Arjantin Devlet Başkanı, girişimin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında cuma gününü tatil ettiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20210125/arjantin-devlet-baskani-yardimcisi-kirchner-sputnik-v-asisi-oldu-1043648602.html

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arjantin, cristina fernandez de kirchner, saldırı, silahlı saldırı, suikast, suikast girişimi, gösteri