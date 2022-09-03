https://sputniknews.com.tr/20220903/akaryakita-once-indirim-sonra-zam-1060761224.html

Akaryakıta önce indirim sonra zam

Akaryakıta önce indirim sonra zam

6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam beklendiği bildirildi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T14:23+0300

2022-09-03T14:23+0300

2022-09-03T14:40+0300

ekonomi

benzin

dizel

zam

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.Ancak ardından bir zam haberi geldi. 6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam beklendiği bildirildi.Güncel fiyatlarGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,52 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 18,66 liradan satılıyor.

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benzin, dizel, zam