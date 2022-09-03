https://sputniknews.com.tr/20220903/ak-partide-secim-hazirligi-yipranmis-isimler-listede-olmamali-1060756731.html

AK Parti'de seçim hazırlığı: 'Yıpranmış isimler listede olmamalı'

AK Parti'de seçim hazırlığı: 'Yıpranmış isimler listede olmamalı'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısının ana gündem maddelerinden biri 2023 hazırlıkları oldu. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T10:12+0300

2022-09-03T10:12+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

myk

ak parti myk toplantısı

seçim

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Hürriyet'te yer alan habere göre; Erdoğan, 2023 seçimlerinin önemine değinerek, “Halkımızın alım gücünü artırmaya yönelik tedbirler almaya devam edeceğiz. Yılbaşında işçi, memur, emekliye yeni maaşlarındaki artışla ve sonrasında enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomi anlamında da daha olumlu bir döneme girmiş olacağız” dedi.'Listeleri ince eleyip, sık dokuyun'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “2023 seçimlerini kazanacağız. Herkes çalışmasını yapsın. Milletvekili adaylarını iyi belirleyelim. Kamuoyu çalışmaları yapalım. Listeler için 6 ay var. Listeleri ince eleyip, sık dokuyun” talimatını verdiği öğrenildi.Kurmaylar, “Yeni isimler listede olacak. Yıpranmış isimler listede olmamalı. Listeler için daha iyi çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.Sosyal medyadaki gündemin de değerlendirildiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlar sosyal medyada kendilerini oyalayıp dursunlar, biz halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Üniversite önlerine 'ÜNİAK' standı kurulacakToplantıda, AK Parti kurmaylarının ‘hassas’ bir seçim olarak değerlendirdiği 2023 seçimleri hazırlıkları kapsamında ilk kez oy kullanacak 6 milyon 48 bin genç seçmene yönelik yapılacak çalışmalar da ele alındı. Bu kapsamda, AK Parti Gençlik Kolları’nın yaptığı sunumda, kapı kapı dolaşılarak gençlerle yüz yüze görüşmeler yapılacağı anlatıldı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2023 seçimlerine kadar 10 gençlik buluşması yapılacağı belirtilen sunumda, “Çalışmalara, belli illerde ve 189 ilçede, özellikle genç nüfusun fazla olduğu ilçelerde, ilk etapta buralara ağırlık verilecek. Çalışmalar 2 yaş grubuna ayrıldı. 17-22 ve 18-30 yaş orası olarak gruplandırılarak özel çalışmalar yapılacak. Gençlerin beklentileri ve şikâyetleri neler bunlar tek tek dinleniyor ve rapor hazırlanıyor” denildi.Sunumda gençlerle ilgili çalışma anlatılırken 251 üniversite önüne ‘ÜNİAK’ stantları kurulacağı da belirtildi. Böylelikle daha çok gençle bir araya gelineceği ve özellikle şehre yeni gelen, okula yeni başlayan ve mezun olacak gençlere destek olunacağı anlatıldı. Ayrıca sunumda, “Sahada yapılan araştırmalarda ‘Ülkesinin çıkar ve menfaatlerini koruyacak kim var?’ diye sorduklarında gençler, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini veriyor” tespitleri yer aldı.

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recep tayyip erdoğan, myk, ak parti myk toplantısı, seçim