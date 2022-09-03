https://sputniknews.com.tr/20220903/abdde-bir-kisi-ozel-ucak-kacirdi-dusurmekle-tehdit-ediyor-1060765556.html

ABD'de bir kişi özel uçak kaçırdı: Düşürmekle tehdit ediyor

ABD'de bir kişi özel uçak kaçırdı: Düşürmekle tehdit ediyor

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir kişi özel bir uçağı kaçırdı. Uzun süredir havada olan bir kişi kaçırdığı uçağı süpermarkete düşürmekle tehdit ediyor. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T17:51+0300

2022-09-03T17:51+0300

2022-09-03T18:00+0300

dünya

uçak

abd

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ABD'nin Mississippi eyaletinin Tupelo kentinde yerel saatle sabah 5 civarında bir kişi kaçırdığı uçakla tur atmaya başladı. Arından da King Air tip olduğu tahmin edilen uçağı süpermarket zinciri Walmart’ın Tupelo şubesine düşürmekle tehdit etti.Kentin polis departmanından yapılan açıklamada pilotun bir acil durum hattını arayıp "West Main'deki Wal Mart'a kasıtlı olarak çarpmakla tehdit ettiğini" belirtildi.Polis, Walmart ve çevresindeki mağazaların boşaltıldığı belirtildi.Polis, ayrıca, uçağın uzun menzile sahip olduğu, bu yüzden tehdit altında olan yer sadece Tupelo kalmayabileceği uyarısı yapıldı:Devam eden durumla ilgili Tupelo polis departmanının yanı sıra tüm acil servisler tetikte olduğu ifade edildi. Mississippi Valisi Tate Reeves eyalet kolluk kuvvetleri ve acil durum yöneticilerinin de durumu yakından takip ettiğini belirterek, "tüm vatandaşlar tetikte olmalı ve Tupelo Polis Departmanından gelen güncellemeleri takip etmeli"" dedi.Uçağı kaçıran kişinin kimliği veya neden uçağı süpermarkete çarpmak ile tehdit ettiği de bilinmiyor.

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uçak, abd