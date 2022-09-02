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Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'da: 'Umarım heyecanımı sahaya yansıtırım'
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'da: 'Umarım heyecanımı sahaya yansıtırım'
Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T14:28+0300
2022-09-02T14:28+0300
spor
yusuf yazıcı
trabzonspor
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Fransa'dan kalkan özel uçakla saat 13.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Yusuf Yazıcı'yı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Yazıcı, tekrardan Trabzonspor'a döndüğü için farklı bir heyecanı olduğunu dile getirerek, "Umarım bu heyecanımı da sahaya yansıtırım" ifadelerini kullandı.Taraftarların bordo-mavili ekibe dönmesinde büyük katkısı olduğunu kaydeden Yusuf, "Buraya gelmemdeki süreçte taraftarların desteğini çok fazla şekilde gördüm. Onlara teşekkür etmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.Kulüp aracıyla havalimanından ayrılan Yusuf Yazıcı, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bir yıllığına Trabzonspor'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.
https://sputniknews.com.tr/20220623/cska-moskova-yusuf-yazicinin-takimdan-ayrildigini-duyurdu--1057826340.html
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yusuf yazıcı, trabzonspor
yusuf yazıcı, trabzonspor

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'da: 'Umarım heyecanımı sahaya yansıtırım'

14:28 02.09.2022
© DHAYusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© DHA
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Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi.
Fransa'dan kalkan özel uçakla saat 13.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Yusuf Yazıcı'yı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.
Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Yazıcı, tekrardan Trabzonspor'a döndüğü için farklı bir heyecanı olduğunu dile getirerek, "Umarım bu heyecanımı da sahaya yansıtırım" ifadelerini kullandı.
Taraftarların bordo-mavili ekibe dönmesinde büyük katkısı olduğunu kaydeden Yusuf, "Buraya gelmemdeki süreçte taraftarların desteğini çok fazla şekilde gördüm. Onlara teşekkür etmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
Kulüp aracıyla havalimanından ayrılan Yusuf Yazıcı, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bir yıllığına Trabzonspor'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.
Yusuf Yazıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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