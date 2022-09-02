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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220902/ukrayna-zaporojye-nukleer-santralini-denetleyecek-iaea-misyonuna-casuslarini-sokmaya-calisti-1060716962.html
‘Ukrayna, Zaporojye nükleer santralini denetleyecek IAEA misyonuna casuslarını sokmaya çalıştı’
‘Ukrayna, Zaporojye nükleer santralini denetleyecek IAEA misyonuna casuslarını sokmaya çalıştı’
Ukrayna tarafının ülkede Rusya güçlerinin denetiminde bulunan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) inceleme için gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T11:40+0300
2022-09-02T11:40+0300
ukrayna krizi
zaporojye
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
rusya
ukrayna
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Zaporojye bölgesinin Rusya tarafından kontrol edilen kısmında oluşturulan askeri-sivil idarenin üyesi Vladimir Rogov, “Ukrayna gizli servisi (Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in talimatıyla IAEA delegasyonunun içine gazeteci görünümünde kendi casuslarını sokmaya çalıştı” açıklamasını yaptı. Rogov, söz konusu girişimin önlendiğini kaydetti.IAEA denetçilerinden sekizi, dünkü ziyaretin ardından santralde kalmaya devam ediyor.Bununla beraber Energodar kentinin idare başkanı Aleksandr Volga, IAEA müfettişlerinin büyük kısmının ayrılması sonrası Ukrayna güçlerinin santral topraklarına üç saldırı düzenlediğini kaydetti.IAEA heyetinin ziyareti, Ukrayna tarafının Zaporojye santraline birbiri ardına saldırı gerçekleştirdiği bir döneme denk geldi. Santral, Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’da başlattığı operasyonun ilk günlerinden beri Rus güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Kiev’in santrale yönelik saldırıları, radyoaktif sızıntı yaşanması endişelerine yol açıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220901/iaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsnde-surekli-bir-misyon-birakacagiz-1060696153.html
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zaporojye, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), rusya, ukrayna
zaporojye, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), rusya, ukrayna

‘Ukrayna, Zaporojye nükleer santralini denetleyecek IAEA misyonuna casuslarını sokmaya çalıştı’

11:40 02.09.2022
© AFP 2022Zaporojye Nükleer Santrali
Zaporojye Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022
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Ukrayna tarafının ülkede Rusya güçlerinin denetiminde bulunan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) inceleme için gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) misyonunun içine kendi casuslarını yerleştirmeye çalıştığı belirtildi.
Zaporojye bölgesinin Rusya tarafından kontrol edilen kısmında oluşturulan askeri-sivil idarenin üyesi Vladimir Rogov, “Ukrayna gizli servisi (Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in talimatıyla IAEA delegasyonunun içine gazeteci görünümünde kendi casuslarını sokmaya çalıştı” açıklamasını yaptı. Rogov, söz konusu girişimin önlendiğini kaydetti.
IAEA denetçilerinden sekizi, dünkü ziyaretin ardından santralde kalmaya devam ediyor.
Bununla beraber Energodar kentinin idare başkanı Aleksandr Volga, IAEA müfettişlerinin büyük kısmının ayrılması sonrası Ukrayna güçlerinin santral topraklarına üç saldırı düzenlediğini kaydetti.
IAEA heyetinin ziyareti, Ukrayna tarafının Zaporojye santraline birbiri ardına saldırı gerçekleştirdiği bir döneme denk geldi. Santral, Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’da başlattığı operasyonun ilk günlerinden beri Rus güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Kiev’in santrale yönelik saldırıları, radyoaktif sızıntı yaşanması endişelerine yol açıyor.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
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IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde kalıcı bir misyon bırakacağız
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