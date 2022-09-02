https://sputniknews.com.tr/20220902/turkiyenin-ilk-organik-midye-hasadi-yalovada-yapildi-1060732897.html

Türkiye'nin ilk organik midye hasadı Yalova'da yapıldı

Türkiye'nin ilk organik midye hasadı Yalova'da yapıldı

Yalova’da, midye çiftliklerinde üretilen organik ürünlerin hasat sevinci yaşandı. Bu yıl kentteki midye çiftliklerinde 130 milyon lira değere sahip, 6 bin tona... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T16:52+0300

2022-09-02T16:52+0300

2022-09-02T17:20+0300

midye

yaşam

türkiye

organik

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Yalova açıklarında midye üretimi yapan üreticiler hasat sevinci yaşıyor. Çınarcık ilçesi açıklarındaki midye çiftliklerinde düzenlenen hasat törenine Vali Muammer Erol’un yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, İl Müdürü Suat Parıldar ve kurum müdürleri katıldı.Midye çiftliklerinde hasat gerçekleştirilirken, tören katılanlara midye dolma ikram edildi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, midye çiftliklerinin denizi temizlemenin yanı sıra balıklar için de doğal bir resif alanı oluşturduğuna dikkati çekti. Müsilaj problemi sonrasında Yalova’da 7 adet midye çiftliğinin planlandığını ve yapımlarına başlandığını söyleyen Atalay, “7 tesisisin 9 bin ton kapasiteyle midye üretebilecek şekilde planlandı. Bu sene neredeyse 6 bin tona yakını yetiştirilmeye başlandı. Midyeler son derece sağlıklı. Bunların her iki haftada bir hem su analizleri hem et analizleri yapılıyor. Hiçbirinde şu ana kadar anormallik tespit edilmedi” diye konuştu.Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Harun Yıldız ise Türkiye’de ilk organik midye hasadının Yalova’da yapıldığını dile getirdi. Midyelerin lavra aşamasından kolektörlere tutturmak suretiyle hasatlık boya getirildiğine değinen Yıldız, “Yalova’da şu anda 7 tane midye çiftliği var. Bursa’da 21 tane midye çiftliği kurulma aşamasında. Yalova Üniversitesi olarak bu midye çiftliklerinin organizatörlüklerini yapmaya çalışıyoruz” dedi.Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ise balıkçılığa da katkı sağlayan midye çiftliklerinin destekçisi olduklarını anlattı.‘200 milyonluk, dolaylı olarak da 400-500 milyon liralık katma değer uluşturacak’123 kilometrelik sahile sahip Yalova’nın Marmara Bölgesi’nde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, balık avcılığının yanı sıra midye yetiştiriciliğini de önemsediklerini söyledi. Parıldar, kentteki midye üretiminin 'iyi tarım' ve 'organik tarım' sertifikalarına sahip olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:Bir başka midye çiftliğinin proje yöneticisi Ali Evsen ise Türkiye’de geçtiğimiz yıl 70 bin ton midye tüketimi olduğunu ve bu nedenle de pazar sıkıntısı yaşamadıklarını anlattı. Evsen, hedeflerinin ihracat olduğunu da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220609/midyeci-ahmet-calisanlarinin-maasini-712-euroya-sabitledi-1057186951.html

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