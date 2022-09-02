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Türkiye'nin ilk organik midye hasadı Yalova'da yapıldı
Türkiye'nin ilk organik midye hasadı Yalova'da yapıldı
Yalova’da, midye çiftliklerinde üretilen organik ürünlerin hasat sevinci yaşandı. Bu yıl kentteki midye çiftliklerinde 130 milyon lira değere sahip, 6 bin tona... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T16:52+0300
2022-09-02T17:20+0300
midye
yaşam
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organik
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Yalova açıklarında midye üretimi yapan üreticiler hasat sevinci yaşıyor. Çınarcık ilçesi açıklarındaki midye çiftliklerinde düzenlenen hasat törenine Vali Muammer Erol’un yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, İl Müdürü Suat Parıldar ve kurum müdürleri katıldı.Midye çiftliklerinde hasat gerçekleştirilirken, tören katılanlara midye dolma ikram edildi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, midye çiftliklerinin denizi temizlemenin yanı sıra balıklar için de doğal bir resif alanı oluşturduğuna dikkati çekti. Müsilaj problemi sonrasında Yalova’da 7 adet midye çiftliğinin planlandığını ve yapımlarına başlandığını söyleyen Atalay, “7 tesisisin 9 bin ton kapasiteyle midye üretebilecek şekilde planlandı. Bu sene neredeyse 6 bin tona yakını yetiştirilmeye başlandı. Midyeler son derece sağlıklı. Bunların her iki haftada bir hem su analizleri hem et analizleri yapılıyor. Hiçbirinde şu ana kadar anormallik tespit edilmedi” diye konuştu.Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Harun Yıldız ise Türkiye’de ilk organik midye hasadının Yalova’da yapıldığını dile getirdi. Midyelerin lavra aşamasından kolektörlere tutturmak suretiyle hasatlık boya getirildiğine değinen Yıldız, “Yalova’da şu anda 7 tane midye çiftliği var. Bursa’da 21 tane midye çiftliği kurulma aşamasında. Yalova Üniversitesi olarak bu midye çiftliklerinin organizatörlüklerini yapmaya çalışıyoruz” dedi.Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ise balıkçılığa da katkı sağlayan midye çiftliklerinin destekçisi olduklarını anlattı.‘200 milyonluk, dolaylı olarak da 400-500 milyon liralık katma değer uluşturacak’123 kilometrelik sahile sahip Yalova’nın Marmara Bölgesi’nde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, balık avcılığının yanı sıra midye yetiştiriciliğini de önemsediklerini söyledi. Parıldar, kentteki midye üretiminin 'iyi tarım' ve 'organik tarım' sertifikalarına sahip olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:Bir başka midye çiftliğinin proje yöneticisi Ali Evsen ise Türkiye’de geçtiğimiz yıl 70 bin ton midye tüketimi olduğunu ve bu nedenle de pazar sıkıntısı yaşamadıklarını anlattı. Evsen, hedeflerinin ihracat olduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220609/midyeci-ahmet-calisanlarinin-maasini-712-euroya-sabitledi-1057186951.html
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midye, türkiye, organik
midye, türkiye, organik

Türkiye'nin ilk organik midye hasadı Yalova'da yapıldı

16:52 02.09.2022 (güncellendi: 17:20 02.09.2022)
© İHAorganik midye
organik midye - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA
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Yalova’da, midye çiftliklerinde üretilen organik ürünlerin hasat sevinci yaşandı. Bu yıl kentteki midye çiftliklerinde 130 milyon lira değere sahip, 6 bin tona yakın midye hasadı yapılması öngörülüyor.
Yalova açıklarında midye üretimi yapan üreticiler hasat sevinci yaşıyor. Çınarcık ilçesi açıklarındaki midye çiftliklerinde düzenlenen hasat törenine Vali Muammer Erol’un yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, İl Müdürü Suat Parıldar ve kurum müdürleri katıldı.
Midye çiftliklerinde hasat gerçekleştirilirken, tören katılanlara midye dolma ikram edildi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, midye çiftliklerinin denizi temizlemenin yanı sıra balıklar için de doğal bir resif alanı oluşturduğuna dikkati çekti.
Müsilaj problemi sonrasında Yalova’da 7 adet midye çiftliğinin planlandığını ve yapımlarına başlandığını söyleyen Atalay, “7 tesisisin 9 bin ton kapasiteyle midye üretebilecek şekilde planlandı. Bu sene neredeyse 6 bin tona yakını yetiştirilmeye başlandı. Midyeler son derece sağlıklı. Bunların her iki haftada bir hem su analizleri hem et analizleri yapılıyor. Hiçbirinde şu ana kadar anormallik tespit edilmedi” diye konuştu.
© İHAMidye tesislerinin hem denizleri temizlediğini hem de ekonomiye katkı sağladığını hatırlatan Atalay, ayrıca halkın sağlıklı ürüne kavuşturulduğuna da dikkati çekti.
Midye tesislerinin hem denizleri temizlediğini hem de ekonomiye katkı sağladığını hatırlatan Atalay, ayrıca halkın sağlıklı ürüne kavuşturulduğuna da dikkati çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
Midye tesislerinin hem denizleri temizlediğini hem de ekonomiye katkı sağladığını hatırlatan Atalay, ayrıca halkın sağlıklı ürüne kavuşturulduğuna da dikkati çekti.
© İHA
Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Harun Yıldız ise Türkiye’de ilk organik midye hasadının Yalova’da yapıldığını dile getirdi. Midyelerin lavra aşamasından kolektörlere tutturmak suretiyle hasatlık boya getirildiğine değinen Yıldız, “Yalova’da şu anda 7 tane midye çiftliği var. Bursa’da 21 tane midye çiftliği kurulma aşamasında. Yalova Üniversitesi olarak bu midye çiftliklerinin organizatörlüklerini yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ise balıkçılığa da katkı sağlayan midye çiftliklerinin destekçisi olduklarını anlattı.

‘200 milyonluk, dolaylı olarak da 400-500 milyon liralık katma değer uluşturacak’

© İHABir buçuk yıl önce planlama ve kurulum yaparak üretime başladıklarını söyleyen midye çiftliği yetkilisi Kahraman Bingöl, önümüzdeki yıl hasat sürecinin hızlandıracak çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.
Bir buçuk yıl önce planlama ve kurulum yaparak üretime başladıklarını söyleyen midye çiftliği yetkilisi Kahraman Bingöl, önümüzdeki yıl hasat sürecinin hızlandıracak çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
Bir buçuk yıl önce planlama ve kurulum yaparak üretime başladıklarını söyleyen midye çiftliği yetkilisi Kahraman Bingöl, önümüzdeki yıl hasat sürecinin hızlandıracak çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.
© İHA
123 kilometrelik sahile sahip Yalova’nın Marmara Bölgesi’nde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, balık avcılığının yanı sıra midye yetiştiriciliğini de önemsediklerini söyledi. Parıldar, kentteki midye üretiminin 'iyi tarım' ve 'organik tarım' sertifikalarına sahip olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:
“9 bin ton kapasiteli midye çiftlilerinin tam kapasiteye eriştikleri takdirde yaklaşık bu günkü değeri ile 200 milyonluk, dolaylı olarak da 400-500 milyon liralık katma değer uluşturacak. Bu da ilimizdeki üretim alanlarının etkin kullanımı açısından çok kıymet, değer verdiğimiz bir konu.”
Bir başka midye çiftliğinin proje yöneticisi Ali Evsen ise Türkiye’de geçtiğimiz yıl 70 bin ton midye tüketimi olduğunu ve bu nedenle de pazar sıkıntısı yaşamadıklarını anlattı. Evsen, hedeflerinin ihracat olduğunu da sözlerine ekledi.
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